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民進黨反譏馬英九 忘了任內被稱bumbler、loser嗎？

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導
蔡英文總統（右）與前總統馬英九（左）今天出席109年國慶典禮，蔡英文典禮結束後以手勢致意。記者林澔一／攝影
蔡英文總統（右）與前總統馬英九（左）今天出席109年國慶典禮，蔡英文典禮結束後以手勢致意。記者林澔一／攝影

針對前總統馬英九今天自誇國民黨執政時，兩岸可以穩定，批評蔡英文總統上任都做不到。民進黨反譏馬在總統任內，被當時知名國際期刊《經濟學人》給予「bumbler」這樣的國際認證；在馬習會時，把中華民國變不見，以及在馬習會後，美國時代（Times）雜誌給他「cipher（無用之人）」、「loser（魯蛇）」民進黨質問馬英九，「你是忘了嗎？還是不願面對呢？」

民進黨發言人顏若芳表示，今天是國慶日，當世界各國向我國慶賀並肯定台灣今年防疫成果表現時，民進黨也要反問馬英九在過去執政時期，採行經濟傾中、國防虛化，及外交休兵等政策，導致台灣經濟鎖中，發展疲弱，但中國依然以飛彈對準台灣，在國際社會上，打壓台灣、矮化台灣主權，以致馬英九前總統民調低落。

顏若芳表示，蔡總統上任以來，不斷的努力把台灣從馬英九執政八年中的落後，重新拉了起來。不論是強化國防戰力、推動五加二產業創新計畫到現在的六大核心戰略產業，促使台灣產業轉型，或者是台灣股市持續萬點以上，還是現在全球各國陷入疫情的困境中，台灣的防疫成績受到國際社會肯定，經濟的表現也是亞洲少數有正成長的國家，且獲得台灣高度民意支持。這些都是馬前總統過去所達成不到的成績表現。

顏若芳指出，如果馬英九能不要在國慶日出來刷存在感，大家或許不會再想起馬英九在中國國家主席習近平面前把中華民國變不見，以及在馬習會後，美國時代（Times）雜誌給他「cipher（無用之人）」、「loser（魯蛇）」的對中國卑躬屈膝評價，甚至在馬習會面對習近平時，所謂的「九二共識、一中各表」，只敢講「一個中國」原則。只剩一中沒有各表，這就是馬英九前總統所謂的，執政時期與中國交好、兩岸穩定的事實表現？

馬英九 蔡英文 國慶

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