關島辦事處今揭牌 關島總督：雙邊關係深化的見證

我駐關島辦事處今天揭牌並慶祝國慶日，外交部長吳釗燮感謝美國及關島政府協助台灣復設代表處，表示台灣將捐贈體溫掃描儀給關島共同抗疫，關島總督葛瑞羅（Lou Leon Guerrero）表示，台灣復設辦事處是雙邊關係深化牢固的見證。

外交部7月宣布，考量外交部預算自2018年逐年成長、台美關係升級成「全球合作夥伴」及太平洋戰略地位的重要性，將恢復設立駐關島辦事處。

關島辦事處今天慶祝國慶並揭牌，吳釗燮以影片致詞；吳釗燮表示，台灣和關島彼此關係緊密，復設辦事處將強化雙方在經貿、旅遊及文化方面的合作，而這次新冠疫情影響全球，台灣除了捐贈20萬片口罩給關島，也將捐贈四台全身體溫掃描儀給關島國會、政府和醫院，和關島一起抗疫。

葛瑞羅和副總督德諾里歐（Joshua Tenorio）也透過影片致賀，葛瑞羅感謝台灣的協助，辦事處是雙邊關係深化的見證，她讚美台灣的防疫成果，力挺台灣參與世界衛生組織；德諾里歐則感謝台灣捐贈防疫用品。