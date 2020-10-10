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批避戰決議是花巧戰術 宋楚瑜：扭轉不了搖擺戰略後果

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

在國民黨團主導下，立法院周二通過避戰兩公決案，敦促蔡政府要積極尋求台美復交、美軍協防台灣。親民黨主席宋楚瑜上午透過新聞稿批評，任何政黨應切記，花巧戰術扭轉不了搖擺戰略帶來的後果，持志「爭氣而不鬥氣」方是正道。

宋楚瑜表示，今天受邀參加中華民國109年國慶大典，雖感受著慶祝國家生日的喜悅，但對台灣未來的發展也不免憂心，作為領導者必須要有方向感，要有使命感，要「務實」，不要「務虛」。

宋楚瑜指出，立法院通過兩決議文時，讓他回想起41年前美國無預警跟中華民國斷交，當時美國想要跟中共建交真正原因是為了要想從越戰中脫身，所以採「聯中制俄」策略，將越共、中共、俄共連結從中切斷，最終也確實脫離越戰泥沼。

宋楚瑜說，美國有美國的政策戰略考量，美國絕不會為了台灣而犧牲美國自身的利益；美國當然是我們重要的盟友，但是現今台海的安定與兩岸關係和平發展也同樣攸關台灣經貿的穩定，更是東亞和平的基石。

宋楚瑜表示，新加坡總理李顯龍六月發表全國談話表示，「面對逆境時，我們不能只會憤怒不滿、憂心惶恐或是怨天尤人。而是更要意志堅定、為大局不惜做出艱難決定，人與人彼此之間也繼續保持互信、相互扶持」；「在中美兩個大國之間，不希望被迫做出選擇，而使像新加坡這樣一個小國，未來出現岌岌可危的險峻。」

宋楚瑜認為，在中美兩大強國之間，應和平友好以對，異想天開地以為可以輕易從謀弄中獲利，最後恐怕是得不償失，也就是我們既不要作人家的棋子，也不要變成人家的棄子。

宋楚瑜引述媒體社論「台美復交非政黨競爭的兒戲」標題，表示國家未來發展的方向，切勿用一黨之私，輕易把台灣人民整體利益當成賭注；朝野政黨必須審慎妥善處理中美相爭下的國際變局，尋求最有利於台灣人民的因應之道。

宋楚瑜指出，政治領袖須要能審時度勢，洞察全局。在處理兩岸關係問題上，應堅持自由民主的台灣價值，穩定台灣政經局勢，兩岸之間不是零和遊戲，兩岸關係需要兩岸共同來努力，從「化解」、「和解」，走向「和平」的最終目標。

宋楚瑜說，兩岸有共同的歷史與文化，海峽兩岸更應共同成就中華民族的光榮；這次立法院所通過的決議文雖然沒有法律上的實質約束效力，但畢竟這是我國最高民意機關所展現出來的共同意志，對外界及國際觀感仍有一定影響。

宋楚瑜 立法院

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