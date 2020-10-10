【重磅快評】斷橋沒查明就重建 這樣的公共工程太粗糙
去年10月1日坍垮的南方澳跨港大橋，快馬加鞭趕在今年10月5日重建動工，趕進度服務地方交通是好事，但問題是準備不周全。去年橋為什麼斷？原因還沒調查出來；新橋建好後那個單位維護保養？至今只看到相關單位互踢皮球「不歸我管」，唯一確定的是由蘇花改工程處施工。
南方澳大橋1998年落成啟用後就像沒娘的孩子，隨著機關改組移來改去，2012年產權落到交通部航港局，由轄下港務公司執行維修管理，未料2016起這座橋梁即無維修檢測，橋斷得一點都不奇怪。
斷橋要重建，總得知道當初怎麼斷的？現行體制由國家運輸安全委員會〈運安會〉行使獨立調查權，運安會去年橋斷第一時間即介入調查，現況是較預定最終報告遲延了兩個月，原因是新冠疫情，運安的土木人才至今補不齊也是原因。運安會尚未提出最終報告，交通部蘇花改工程處怎麼設計重建橋梁？
運安會是台鐵普悠瑪事故後成立的國家最高事故調查單位，當初立法時設定機關屬性是獨立、全權，任何運輸事故運安會說了才算，糟糕的是南方澳斷橋交通部也組調查小組，且斷橋重建設計僅「參酌」運安會調查進度，徹底削弱運安會職權。
再者，運安會只負責事故原因調查，並不究責；但現況是交通部已經記過、申誡相關人員。當初運安會堅持先不究責，目的是瞭解事故細節，追究事故最深層原因；對事件關係人的無罪推定，是國際上一致遵行的調查原則。如果調查完成，事件關係人確有疏失，相關懲處也是事後再追究。
2016年起南方澳大橋及形同孤兒，初步了解橋面瀝青竟然厚達17公分，不難理解用路人說橋面不平，港務公司就加鋪一層瀝青了事，鋼構、鋼纜看都懶得看；光是瀝青重量，及可能壓斷橋梁。
說來諷刺，南方澳橋1990年代興建時，地方首長、民代爭相攬功，如今斷橋重建，相關單位都當成燙手山芋，全力往外推，難怪行政院工程會主委吳澤成發火，「之前就是權責不明才擺爛橋斷」。
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