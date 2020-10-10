推避戰決議放棄九二共識？林為洲：只思考怎樣對台灣好

在國民黨立院黨團主導下，立法院周二通過避戰兩公決案，敦促蔡政府要積極尋求台美復交、美軍協防台灣，但作法卻遭國民黨前主席洪秀柱批評是放棄九二共識。國民黨團總召林為洲上午受訪表示，他只是思考這時做什麼對台灣最好。

林為洲指出，提兩公決案時不可能沒考慮民眾觀感與選票，但想太多還不如回歸這個時機怎麼做對台灣最有幫助，像最近大家比較擔心兩岸和平的問題，萬一發生戰爭台灣能不能抵抗，有沒有能力保衛自己。

林為洲說，他思考的點就是，在這個時機講什麼話、推什麼事對台灣最有幫助，而推這兩個公決案對國家安全，向對岸喊話，對美國要求，敦促蔡政府能夠更保衛台灣安全的行動能有助益，戰術、戰略思考就算其次。