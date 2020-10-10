國慶升旗暗批丁允恭事件 吳敦義：講了嘴巴都會被髒了

總統府前發言人丁允恭近日遭爆過去任高雄市新聞局長時性醜聞，前副總統吳敦義上午出席國民黨國慶升旗時暗批，高雄市出現了一個非常獨特的狀況，讓台灣民眾訝異、讓人家覺得非常受不了。吳說，「我不要講是什麼事情，因為講了我覺得連我的嘴巴都會被髒了」。

吳敦義表示，中華民國與國民黨多年來一心一德共同想追求的目標，就是一定要有一個尊嚴的國家、廉能的政府、富足健康的國民、和諧的社會、友善的國際，過去曾經相當程度的達到其中一部份，但是現在這幾年狀況就有所萎縮與改變。

吳敦義舉例，像最近這一次台灣的民眾就非常驚訝，在高雄市出現了一個非常獨特的狀況，讓人家覺得非常受不了的狀況。

吳敦義呼籲出席升旗活動的支持者，要共同努力強化國家，提高她的尊嚴、和諧的氛圍、和平的兩岸、友善的國際、富足健康的國民。致詞最後，吳還以國、台、客語為國民黨加油，並笑稱「我會說的就這幾樣而已」。