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慶祝國慶 江啟臣：民進黨政府要思考對中華民國的認同

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨上午舉辦國慶升旗，黨主席江啟臣致詞時提醒民進黨政府，也就因為先賢先烈的努力，讓不分朝野能在十月十日共同慶祝國慶。雙十國慶的意義，不但是中華民國奠基109年的證明，更是民進黨過去以來不願意認同的主流民意。記者周志豪／攝影
國民黨上午舉辦國慶升旗，黨主席江啟臣致詞時提醒民進黨政府，也就因為先賢先烈的努力，讓不分朝野能在十月十日共同慶祝國慶。雙十國慶的意義，不但是中華民國奠基109年的證明，更是民進黨過去以來不願意認同的主流民意。記者周志豪／攝影

國民黨上午舉辦國慶升旗，黨主席江啟臣致詞時提醒民進黨政府，也就因為先賢先烈的努力，讓不分朝野能在十月十日共同慶祝國慶。雙十國慶的意義，不但是中華民國奠基109年的證明，更是民進黨過去以來不願意認同的主流民意。

江啟臣表示，衷心期盼執政黨在慶祝國慶時，更要思考自身對於中華民國的認同，而不是停留在片面與切割之中；今天大家聚在這邊，不只是替中華民國慶祝，向國旗致敬，更是一起緬懷國民黨先烈奠定國家基業時的犧牲與盼望。

江啟臣指出，中華民國不只是一個國號、政權，更是一組價值理念，國民黨開國先賢在帝國主義、殖民主義肆虐年代樹立起民族平等尊嚴願景，在封建帝制年代倡議自由民主，在民不聊生年代勾畫經濟民生建設藍圖；說國民黨捍衛中華民國時，要捍衛的正是這些價值。

江啟臣說，對中華民國來說，今年是艱難的一年，從延燒至今的貿易戰、今年爆發的新冠疫情、新冷戰憂心的浮現，到台海軍事衝突風險的升高；一連串變局，不管是對人際關係或國際關係，都帶來巨大挑戰。

江啟臣認為，艱困的情形對國民黨而言也是：從年初經歷選舉失利的連續衝擊，更遭遇民進黨掌握國家資源的強勢進逼，可說面臨國民黨近年來的大逆風，但國民黨史上從來不缺挫折，而每次國民黨總能重新站穩腳步，展現堅忍韌性。

江啟臣舉例，革命時國民黨失敗十次才迎來最後的勝利，建國後面對軍閥割據北伐，面對日軍入侵國民黨抗戰，國共內戰後轉進台灣建立起「自由中國」典範，1970年代遭遇外交困局，國民黨透過深化經濟與民主建設，讓世界刮目相看。

江啟臣說，時至今日，國民黨對中華民國的理念價值仍堅信不移，對國民黨作為華人世界的自由標竿仍深自期許；也就是這樣的信念，讓國民黨在挫折中成長，在失敗中學習；國民黨要堅定目標，落實改革，才能喚起民心，贏回信任。

江啟臣指出，感謝所有仍在為中華民國奮鬥的朋友，在國民黨艱困時刻仍願同行，沒有因可能遭遇的挑戰質疑而袖手旁觀；也因為如此，讓國民黨改革路途雖然艱辛，仍有溫暖支持。

江啟臣表示，展望未來，國民黨更要以中華民國為團結的核心，一起努力，共同打拚，「中華民國萬歲！R.O.C FOREVER！」

國民黨 中華民國 江啟臣

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