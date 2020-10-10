蔡總統國慶演說提經濟三大發展策略

蔡英文總統今天在國慶演說中表示，面對數十年來最大的內、外變局，台灣會持續展現韌性，政府更會掌好舵，朝三大策略方向前進：一、要全力、全方位投入供應鏈的重組；二、要打造台灣成為國際資本、人才及數位技術匯聚的重鎮；三、要全力落實經濟與社會的均衡發展。

蔡總統今天國慶演說分為四個段落：一、防疫成果貢獻國際、二、新情勢下的經濟戰略、三、堅實國防維護國家安全、四、積極作為參與區域合作。

在新情勢下經濟戰略，蔡總統表示，因為疫情控制得當，台灣成為全球少數可以維持經濟正成長的國家，也為疫情後的經濟發展，超前部署。「六大核心戰略產業」正在積極規劃推動；前瞻基礎建設計畫，也已經分期編列特別預算，加速進行當中。最令人感到振奮的，是國人及企業，對台灣經濟發展的信心更強了。台灣資本長期外流的趨勢，已經翻轉過來。

蔡總統表示，在國際經貿合作的領域中，台灣有不少實質進展。台灣和美國將進行高層經濟對話，在全球供應鏈重組、科技合作、基礎建設等領域，尋求未來合作空間。上週，台美雙方宣布，已完成簽署「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」，雙方將攜手投入美洲，及印太地區基礎建設計畫。台美經濟合作的深化，已經進入到行動階段，這也是台灣在國際經貿合作上，尋求全面性突破的開始。

蔡總統也說，她要提醒國人，「全球疫情還沒有結束，疫情帶給各國在經濟、社會層面的複雜挑戰，仍然很嚴峻。」展望未來，還有更艱鉅的挑戰等著我們去克服。疫情後世界經濟的復原，人類生活型態的轉變，全球及區域貿易情勢的劇烈變化，還有經濟秩序的重整，每一項都考驗台灣經濟的續航力，以及整體的應變能力。

蔡總統說，面對數十年來最大的內、外變局，台灣會持續展現韌性，政府更會掌好舵，朝三大策略方向前進，打造大家所期待的新台灣經濟。

蔡總統表示，首先，要全力、全方位投入供應鏈的重組。現在，全球供應鏈的快速解構及重組，是不可逆轉的趨勢。各地台商也正在朝向區隔市場、轉移生產基地、回台投資等方向，加速調整。我們已經在推動的「5+2產業創新」、「六大核心戰略產業」、兆元投資計畫、「新南向政策」、台美經濟合作、參與區域經濟整合等等，都和供應鏈重組息息相關。

蔡總統表示，台灣會將這些相關的政策和計畫串聯起來，並整合政府和民間的資源，以及跨部會的能量，全力、全方位的投入，讓台灣成為全球供應鏈不可或缺的關鍵力量。

蔡總統進一步表示，未來供應鏈的重組，最關鍵的元素是資本、人才，以及邁向數位經濟時代的核心技術。因此，未來要打造台灣成為國際資本、人才及數位技術匯聚的重鎮。

蔡總統說，政府將會在吸引國際資本跟人才的環境及法制上，持續深化改革，排除障礙。同時，也會透過國際交流、產學合作，以及雙語國家政策的努力，積極培育國內產業人才。另一方面，政府也會運用台灣在資通訊、半導體、物聯網、人工智慧等優勢，開發及掌握核心技術，加速推動產業及經濟的數位轉型。

在全力落實經濟與社會的均衡發展，蔡總統說，疫情後的經濟、產業發展，可能會有失衡的風險，資金供給大幅的增加，也可能帶來後遺症。未來政府會更加重視資源的合理分配，照顧因經濟轉型而受衝擊的弱勢族群，加強促進青年就業，引導資金進行最有效的利用，讓台灣經濟再起的紅利，可以讓全體國人共享。