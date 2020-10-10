蔡總統：只要北京當局有心化解對立 願共促有意義對話

蔡英文總統上午在國慶大會發表演說，在各界矚目的兩岸關係上，她表示，面對兩岸關係，「我們不會冒進，也會堅守原則」。「維持兩岸關係的穩定，是兩岸共同的利益」；台灣有決心維持兩岸的穩定，但這不是台灣可以單方面承擔，而是雙方共同的責任。

蔡總統表示，現階段兩岸當務之急，是本於相互尊重、善意理解的態度，共同討論和平相處之道、共存之方；「只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話。」「這就是台灣人民的主張，也是朝野政黨的共識。」

蔡總統今天國慶演說分為四個段落：一、防疫成果貢獻國際、二、新情勢下的經濟戰略、三、堅實國防維護國家安全、四、積極作為參與區域合作。其中，兩岸關係則是在區域合作的段落中。

蔡總統說，這段時間，政府都密切注意著區域安全情勢的變動。從南海、東海主權爭議，中印衝突，到台海局勢的變動，乃至各國關切的港版國安法實施，印太區域的民主、和平與繁榮，正受到嚴峻的挑戰。區域內的國家，為了確保自身安全和民主體制，不受到外在因素影響，而展開各種形式的合縱連橫，已經導致這個區域，發生前所未有的情勢變化。

蔡總統表示，要把變局的試煉，轉化成歷史的機遇。台灣堅持主權以及守護民主價值的原則，不會改變；但在策略上，也會保持彈性、靈活應變。

蔡總統指出，「情勢在改變，只有超前部署，才能掌握未來，才不會在變局中隨波逐流，甚至被別人決定了命運。」

蔡總統說，「我們將積極參與未來的國際和區域新秩序的建立。我們會秉持『價值同盟』的原則，在國際社會廣結善緣，並且跟理念相近及友我國家，持續提升夥伴關係；我們也會更積極地參與區域及國際的多邊合作和對話。」維持和平及促進繁榮發展，這就是中華民國台灣，在區域中最重要的價值。台灣要做良善力量的倡議者，將進步及良善的價值，推廣到全世界。

蔡總統更進一步提到，「我也注意到，對岸領導人最近在對聯合國的視訊演說中，公開表示：中國永遠不稱霸，不擴張，不謀求勢力範圍。」在區域國家、乃至於全世界，都擔憂中國擴張霸權的此刻，「我們希望，這是一個真正改變的開始。」尤其，在全球高度關注印太及兩岸局勢變化的重要時刻，北京如果能正視台灣的聲音，改變處理兩岸關係的態度，和台灣共同促成兩岸的和解及和平對話，相信一定可以化解區域的緊張局勢。

蔡總統說，面對兩岸關係，不會冒進，也會堅守原則。維持兩岸關係的穩定，是兩岸共同的利益；台灣有決心維持兩岸的穩定，但這不是台灣可以單方面承擔，而是雙方共同的責任。

蔡總統表示，現階段兩岸當務之急，是本於相互尊重、善意理解的態度，共同討論和平相處之道、共存之方；只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，願意共同促成有意義的對話。這就是台灣人民的主張，也是朝野政黨的共識。