拜訪黃國昌？柯文哲：拜訪一下也沒有什麼壞事

台北市長柯文哲上午參加市府廣場升旗典禮受訪，媒體問柯，未來是否會與時代力量前立委黃國昌見面，柯文哲說，黃國昌已經很久沒看過，拜訪一下也沒有什麼壞事。

黃國昌近來辦青年領袖營，包括美斯捷董事長翟本喬、北市社會局前局長許立民都參加，被解讀是參選台北市長的起手式，對此，柯文哲說，參選是民主政治的常態，也是每個國民的權利，許、翟都是他很熟悉的人。

柯文哲上午在市府廣場參加升旗典禮，該地下午將由其他團體舉辦護憲反台獨活動，曾傳出柯文哲要出席，也被解讀要搶深藍選票？柯文哲說，他覺得不用想這麼多，市府廣場是公家的，按程序申請，誰都可以來申請，難道人家來申請，有特定對象不給申請，這沒有道理，按法定程序申請，都會給予協助。