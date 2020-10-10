兩岸開戰一天死傷慘重 柯文哲：也不可能這樣就怕開戰
前國安會秘書長蘇起引述前美軍方高層說法，兩岸若發生戰爭台灣一天就投降，對此，台北市長柯文哲上午參加市府廣場升旗典禮受訪時指出，兩岸之間距離這麼近，雙方火力也不是太差，開戰一天會死傷慘重，也是意料中的事，但也不可能這樣就怕開戰。
柯文哲說，民主自由還是台灣政治的核心，但也不是天上掉下來的，是過去花很長時間、犧牲很多人去換來的，相信台灣人民對民主自由不但會珍惜，也會用全力去保有，所以兩岸之間距離這麼近，雙方火力也不是太差，開戰一天會死傷慘重也是意料中的事，但也不可能這樣就怕開戰，一天死傷慘重就投降，台灣人對民主自由還是相當堅持，倒是不會是蘇起講的那樣。
另外，退役上將、前陸軍總司令陳廷寵曾指前總統陳水扁執政時期，逐漸把役男役期縮短，現僅剩4個月，台灣的戰力是零？柯文哲說，不管是現役或退役的國軍將領，所有當過中華民國國軍的將領，應該去看看歷史，當年那些國共內戰時投降中共的國軍將領下場如何，看看歷史，再想想現在，現階段國軍將領要講什麼。
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