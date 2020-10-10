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黨內分歧難解 國民黨立委廢考監兩院修憲案暫緩提案

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

民進黨完全執政後監察院職能屢生爭議，監察院長陳菊人事同意權案前，國民黨團力主朝野合作修憲廢考監。但原推立委吳怡玎草擬修憲案至今尚未提出，黨團總召林為洲坦言，因藍營內有雜音待溝通，提案暫緩。

林為洲表示，吳怡玎版廢考監兩院修憲提案草擬完成後，本來已連署的差不多，但因黨內反對聲音力道加強，只能暫緩提案，改先推動修同意權門檻，由目前的二分之一提升到三分之二；之後看社會氛圍，再決定是否仍自提廢考監版本。

林為洲說，黨團對是否廢考監兩院原就決議採開放立場，反正民進黨立委已有提廢考監修憲提案，若國民黨維持對這個議題開放的基本共識，最後院會議決時可能會採開放投票，尊重個人意願，黨團不成為阻擋改革的代罪羔羊。

至於公民權下修至十八歲提案，二○一五年修憲最後一刻，國民黨團堅持要綁不在籍投票修法遭民進黨團拒絕，導致修憲案胎死腹中。林為洲說，這次公民權下修的修憲案再闖關，國民黨團不會再要求綁不在籍投票修法，兩案各自推動。

有國民黨立委分析，我國憲法為剛性憲法，修憲有雙高門檻限制，一個是要在立院能取得全院委員四分之三絕對多數支持，之後還要取得全國有效選舉人過半數複決通過，沒有一關好過，很多議題國民黨不用在立院自己當壞人。

林為洲表示，國民黨團對於這次修憲的基本立場就是不碰變更領土、國旗、國號等主張，相關議案一定讓它們出不了修憲委員會，但其他能讓政府體制更權責相符、提升公民參與提案，都可開放討論。

修憲 國民黨 林為洲

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