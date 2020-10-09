蔡總統邀民眾明天國慶慶典 向防疫英雄致敬

明天將是雙十國慶，蔡英文總統稍早透過臉書表示，這次國慶（慶典），邀請到來自各行各業的防疫英雄，為大家領唱國歌。這些防疫英雄，或許你不一定認識，但他們都是守護台灣的無名英雄，都有說不完的熱血故事。明天就讓我們在國慶典禮上，好好向所有的防疫英雄致敬。

蔡總統一一細數國歌領唱代表。她說，有協助指揮中心宣導防疫措施的醫師，有千里出任務帶國人回家的護理師，也有在實驗室裡分離病毒株、研究抗體的學者專家。有短時間內生產工具機、建立口罩國家隊的業者，有運送防疫物資的郵差，也有在第一線辛苦發放口罩的藥師。

另外，還有協助落實居家檢疫、居家隔離的村里幹事、基層警員、移民署同仁，以及不可或缺的國軍弟兄姊妹。

蔡總統表示，明天，就讓我們在國慶典禮上，好好向所有的防疫英雄致敬。