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組改草案漸收攏 知情官員：這會期送出應該沒問題

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。本報資料照片
行政院長蘇貞昌。本報資料照片

蔡英文總統點名要處理組改議題，行政院為了拚這會期送出，近日持續找來有關部會個別開會，知情官員表示，組改細節龐雜，近日持續確認人事安排、移撥、職等、員額甚至辦公地點等庶務問題，並已逐步收攏與確認部會的功能性，這會期送出應該沒問題。

行政院組織法修正案在2010年立法院就三讀通過，明訂行政院轄下37個部會將整併為29個，但自2012年啟動組織改造至今，還有內政部、交通部改制為交通及建設部、經濟部改制經濟及能源部、環保署升格為環境資源部、農委會升格為農業部尚未完成，加上數位發展部，行政院這次至少有6個部會得改。

知情官員表示，組改任務龐雜，不是拿掉一個部會而已，除了員額、辦公地點等行政庶務也都要考量；尤其組改後，被併的部會公務員會面臨與原部會的升遷管道不同，可能提早碰上升遷天花板，例如原來在經濟部轄下的水利署，若被併到環資部，升遷天花板可能是經濟部常次，但若被併入環資部，考量相關專業不同，未來想爬到一樣的位階就有難度。

這名官員還說，或遇上新成立部會的某職等缺額比較多，卻沒有相對應職等的公務員，種種狀況都牽涉到公務員職涯發展，因此需調整確認的細節較多。

官員指出，目前相關草案已多次與部會個別討論，包含人事安排、移撥、職等、員額等逐步確認，進度雖未到讓行政院長蘇貞昌確認的階段，但本會期應該有機會送立院，只是屆時審議，相信各方意見也不會少，還有一段路要走。

官員也說，此外，組改未來會遇上首長與副首長的安排問題，例如環保署升格為環資部，得要管水、空氣、氣候等等，與環保署長原先所受的訓練不同，但這並非指現任署長張子敬辦不到，而是未來次長的任命上，必須在水利、氣象上有所互補，不過組改草案尚未三讀，談人事現在都算太早，現階段仍是先確認部會的功能性為主。

行政院 公務員

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