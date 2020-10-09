台式月餅在美飄香 丹佛處長夫人親做月餅讓僑胞解鄉愁

擅長烘培的我駐美國丹佛辦事處處長張詩瑞的太太陳彥柔今年中秋節在丹佛和丹佛台灣同鄉會成員一起製作月餅，並開放讓同鄉會成員訂購，開放訂購後一下就「秒殺」；陳彥柔說，她很高興自己製作的甜點受到歡迎，讓當地僑胞的中秋節也有台灣味，更重要的是她帶著成員一起做，讓台式甜點的做法在當地傳承。

陳彥柔擁有丙級麵包及蛋糕雙證照，常在駐地製作台式麵包和甜點和當地人分享，她也在當地開設烘焙課程，吸引不少外國人報名參加，教學內容包括菠蘿麵包及奶酥等台式麵包，教烘培之餘也進行「美食外交」。

陳彥柔說，今年中秋節前夕，她和科羅拉多州台灣同鄉會會長沈尚德討論，沈尚德提議製作月餅讓因為疫情無法出門的僑胞訂購，陳彥柔聽了立刻答應，帶著同鄉會美食教室成員約五人一起製作蛋黃酥、芋頭酥和綠豆椪；陳彥柔說，科州在美國中西部，買華人的東西不像東西岸的城市那麼方便，所以開放訂購後，很快就被訂完了。

陳彥柔說，食材取得不難，難在內餡都要自己製作，例如綠豆椪的內餡要把脫皮的綠豆仁先泡水後蒸熟，蒸過後再把水分炒乾，花很多時間，她還做了外型非常像真的小芋頭的芋頭酥，用可可粉、黑碳粉和水做出擬真的芋頭外表，她和同鄉會成員分兩天製作，第一天先做蛋黃酥，第二天做芋頭酥和綠豆椪，大家一起努力才完成一百盒月餅。

陳彥柔說，過了一周，她和科州雙十國慶委員會秘書長陳惠敏一起做了40盒月餅，也順便「技術指導」，協助陳惠敏創業，隔一周她和陳惠敏又一起做了原味、海苔、抹茶、芝麻、可可五種口味、將近三百根的蛋捲，送給參加國慶活動的僑胞。