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新詐騙手法！國外網站假冒我政府張貼申請簽證訊息

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部表示，日前接獲勞動部轉知國外民眾檢舉假冒我政府網站。圖/取自https://www.taiwanmoigov.com
外交部表示，日前接獲勞動部轉知國外民眾檢舉假冒我政府網站。圖/取自https://www.taiwanmoigov.com

外交部今天表示，日前接到勞動部轉來外國民眾檢舉國外詐騙網站，假冒我國政府名義張貼申請簽證和工作許可的不實資訊，外交部已發布聲明公告該網站非政府官方網站，提醒民眾不要受騙上當。

我駐雪梨辦事處今天在臉書上貼文表示，出現新的詐騙手法，網路上出現申請簽證及工作證的不實網站，呼籲民眾不要受騙上當，簽證資訊直接洽詢領務局或駐外館處。

該網站做得十分逼真，網址https://www.taiwanmoigov.com，網頁名稱「Ministry of Taiwan」，網站上有詳細的台灣文化、地理位置、人口等資料，網頁末端的QR code掃描後會連結到外交部網站，網站的相關聯絡資料是外交部領事事務局的地址和電話。

外交部發言人歐江安表示，外交部日前接獲勞動部轉來外國民眾檢舉國外詐騙網站，假冒我國政府名義張貼有關申請簽證及工作許可等不實資訊，該網站謊稱可代辦我國工作許可及申請工作簽證，外交部已發布公告聲明該網站非我國政府官方網站，提醒民眾勿上當受騙，另通令駐外館處周知並向民眾妥為說明。

歐江安表示，除了勞動部轉來民眾檢舉外，外交部目前尚未接獲民眾反映受騙；外籍人士以白領應聘事由申請來台，國內雇主應先向主管機關申請工作許可，再向我駐外館處申請工作簽證。

歐江安表示，有關外籍人士申請工作許可相關規定，屬勞動部執掌，相關訊息可參閱勞動部網站，另外以白領事由申請工作簽證手續可參考外交部領事事務局網頁說明，網址為https://www.boca.gov.tw/cp-9-176-6b01f-1.html

外交部 簽證

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