國慶當天重返關島 我辦事處明天將慶國慶及舉行揭牌

我駐美國關島辦事處將於明天舉行國慶暨揭牌儀式，我駐關島代表陳盈連日前接受當地媒體訪問時表示，關島在印太區域扮演很重要的角色，因此要復設關島辦事處。

外交部在2017年8月暫停關島辦事處運作，業務由駐帛琉大使館兼轄；關島每日郵報（Guam Daily Post）今天報導，關島辦事處將於明天開館，這是辦事處時隔三年後的回歸；受到疫情影響，國慶和揭牌酒會將以線上直播方式舉行。

陳盈連接受關島每日郵報記者電話訪問時表示，他認為目前的台美關係可能是史上最好，在這樣更緊密的關係之下復設關島辦事處，提供台灣和關島民眾文化交流的機會，以及促進雙方之間的經貿往來。

關島每日郵報報導，陳盈連表示，台灣五月時捐贈了20萬片口罩給關島，明天開館日，台灣也將捐贈四台全身體溫檢測儀給關島政府。