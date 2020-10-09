快訊

再進一軍！ 八方雲集收購「丹堤咖啡」近7成股權

雅加達學運燃燒：動搖印尼國本的《就業法變法》之戰？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國慶當天重返關島 我辦事處明天將慶國慶及舉行揭牌

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
我駐關島辦事處將於明天舉行揭牌儀式，圖為我駐關島總領事陳盈連5日下午赴日本駐關島總領事館拜會日本駐關島總領事Toshiaki Kobayashi（小林敏明）。圖/取自關島辦事處臉書
我駐關島辦事處將於明天舉行揭牌儀式，圖為我駐關島總領事陳盈連5日下午赴日本駐關島總領事館拜會日本駐關島總領事Toshiaki Kobayashi（小林敏明）。圖/取自關島辦事處臉書

我駐美國關島辦事處將於明天舉行國慶暨揭牌儀式，我駐關島代表陳盈連日前接受當地媒體訪問時表示，關島在印太區域扮演很重要的角色，因此要復設關島辦事處。

外交部在2017年8月暫停關島辦事處運作，業務由駐帛琉大使館兼轄；關島每日郵報（Guam Daily Post）今天報導，關島辦事處將於明天開館，這是辦事處時隔三年後的回歸；受到疫情影響，國慶和揭牌酒會將以線上直播方式舉行。

陳盈連接受關島每日郵報記者電話訪問時表示，他認為目前的台美關係可能是史上最好，在這樣更緊密的關係之下復設關島辦事處，提供台灣和關島民眾文化交流的機會，以及促進雙方之間的經貿往來。

關島每日郵報報導，陳盈連表示，台灣五月時捐贈了20萬片口罩給關島，明天開館日，台灣也將捐贈四台全身體溫檢測儀給關島政府。

關島 國慶

延伸閱讀

國慶連假首日 彰化扇形車庫成中部最夯觀光景點

國慶連假金門湧現大量遊客 飛機班班客滿

國慶連假首日 台南明首辦國慶焰火風景區逐漸湧現遊客

影／國慶連假出遊首日 十點過後國道陸續湧現車潮

相關新聞

國慶當天重返關島 我辦事處明天將慶國慶及舉行揭牌

我駐美國關島辦事處將於明天舉行國慶暨揭牌儀式，我駐關島代表陳盈連日前接受當地媒體訪問時表示，關島在印太區域扮演很重要的角...

國慶焰火預計湧逾20萬人潮！台南散場管制資訊看這裡

國慶焰火明晚8時在台南安平施放，預計湧入至少20萬人潮，散場將是一大考驗，台南市政府將從10日晚上8時開始進行散場管制，...

國慶連假首日 台南明首辦國慶焰火風景區逐漸湧現遊客

國慶連假首日，適逢台南明晚將首辦國慶焰火，今天一早各景區即出現人潮，根據台南市政府統計，今天上午虎頭埤風景區就有1200...

2020國慶焰火在台南 消防局動員500名警義消準備就緒

2020國慶焰火在台南，台南市府消防、警察、觀光旅遊局、海巡署等共同維護觀夕平台、四鯤鯓沙灘的水域安全維護，進行聯合應變...

歡慶國慶 國民黨推臉書「國慶特效框」邀全民下載

明天是國慶日，為歡慶國家慶典，國民黨今天也推出臉書「國慶特效框」，黨主席江啟臣與中央黨部黨務一級主管也率先更新臉書大頭貼...

台南國慶焰火加碼萬發 黃偉哲：總動員迎接逾25萬遊客

國慶焰火在明天即將在台南安平區漁光島施放，台南市長黃偉哲今天出席下營農情文化產業節表示，為了提供更好的觀賞效果，國慶焰火...

國旗口罩慶雙十！嘉市沉睡大白熊吸晴 國慶還有無人機

為慶祝雙十國慶，嘉義火車站前的沉睡大白熊再度變裝，市府昨為大白熊換上「國旗口罩」，口罩旁邊特別設計雙十字樣，搭配周邊擺設...

高雄市今年沒有國慶升旗 市府只辦健行慶國慶

去年國慶日，高雄市街頭看到許多國旗，前市長韓國瑜也在高雄展覽館主持國慶升旗典禮。今年市長換民進黨陳其邁，高雄市政府不辦國...

國慶焰火在台南來看要注意！塞車路段警公告將提前交管

今年國慶焰火在台南市安平區漁光島舉辦，警方預估大批外地遊客與民眾返鄉過節將行經永康區道路、高速公路交流道前往觀賞焰火，提...

到台南賞國慶焰火 563座流動廁所給方便

國慶焰火預估將吸引30萬以上人潮，台南市環保局今天表示，將在各舞台區、停車場及接駁區設置流動廁所，總計563座，其中有2...

國慶焰火在台南 住宿及營業場所消防安全嚴格把關

史上頭一次！2020國慶焰火首度移師台南舉辦，預計將吸引大量遠道而來觀賞的遊客至台南留宿觀光。台南市消防局為此特別要求轄...

慶祝國慶 高雄市議員黃柏霖分享登玉山頂持國旗照

在高雄柴山背水奉茶755次的國民黨高雄市議員黃柏霖國慶連假前登玉山，他在國慶連假的第一天很高興的把登頂、拿著國旗的照片跟...

熱門新聞

國慶前夕出意外！金門戰車翻覆傳一死一傷 軍方調查中

小金門軍事操演反登陸 戰車撞電桿翻車1死1傷

影／金門戰車翻覆1死1傷 軍方：疑勾到電線撞斷2電桿翻覆

金防部M41A3戰車翻覆車長殉職 政戰主任飛高雄接家屬

備詢翻臉！立委疑百億養豬基金恐傾銷豬肉 陳吉仲拍桌

何志偉提美豬量控管 孫大千：死小孩逼出民進黨真心話

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。