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推避戰「走偏」？ 朱立倫：國民黨堅持中華民國沒變

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨前主席朱立倫。圖／取自朱立倫臉書
國民黨前主席朱立倫。圖／取自朱立倫臉書

國民黨團主導下，立院周二通過避戰兩公決案，要敦促蔡政府爭取與美國復交、美軍協防，卻遭質疑國民黨核心路線鬆動。前主席朱立倫今表示，國民黨堅持中華民國、自由民主立場從過去到現在都沒任何改變，未來仍會秉持這樣的立場。

朱立倫說，國民黨當然希望維護兩岸的和平，但親美的路線也毫無改變，從過去到現在都持續推動與任何一個國家邦交或實質關係；呼籲對岸共同努力維護兩岸和平，不要再用共機繞台、擾台作為，讓民眾更反感。

不過朱立倫強調，國民黨親美不代表要全面接受所謂含瘦肉精美豬進口，因為這是影響民眾健康的議題；民進黨敢做這個決定，就要負責任提出來所有科學的、補償台灣豬農的、對全民健康的一個保證說法，換到什麼東西也要能說服民眾。

朱立倫說，看到民進黨黨工、行政院與農委會等政府官員、執政黨立委現在嗆在野黨立委、在野黨，忘了農民與農業是一切的根本，失去農民支持與農業根本，民進黨會失去台灣執政的基礎。

國民黨 朱立倫 民進黨

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