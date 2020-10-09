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不去黨部國慶升旗 朱立倫：心中有中華民國不用分活動

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
新北市前市長朱立倫（左）與現任主席江啟臣（右）。圖／聯合報系資料照片
新北市前市長朱立倫（左）與現任主席江啟臣（右）。圖／聯合報系資料照片

國民黨明天將在中央黨部前自辦國慶升旗典禮，但傳出前主席朱立倫以另有行程為由不會出席，再被解讀是與現任主席江啟臣王不見王。朱上午受訪表示，前兩天已答應要去林口跟鄉親升旗，後來看到國民黨有活動還跟江講了一下。

朱立倫說，祝福每一樣慶祝中華民國生日活動都能夠圓滿成功，不管哪個地點或場合，都是心中有中華民國，不用去分一定要去參加哪一個場合、活動，大家都能理解，就是共同為這一面國旗、為中華民國。

談到網路媒體民調，自己在明年黨主席選舉可能人選中支持度最高，朱立倫表示，他比較關心國民黨與藍營支持度能否提高，如果在這個小圈圈裏面，就算全部都支持，也不可能當選、執政，還是得不到社會主流認同，這個黨還是永遠沒希望。

朱立倫說，他有跟江啟臣與黨內前輩講，大家都應更努力，有雄心壯志讓國民黨支持基礎擴大，爭取社會更多的支持，爭取更多年輕世代的認同，多往外走，不用在意有些風水或內部問題，否則在這個小圈圈或這棟大樓裏面是走不出來的。

對於台北市長柯文哲與國民黨爭搶和退將團體明天下午合辦國慶活動，朱立倫說，柯做為現任的台北市長，愈開闊的心胸都是好事，「也跟柯文哲加油」。

朱立倫 國民黨 中華民國

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