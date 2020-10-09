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挺台民主自由 德巴伐利亞邦議會首度成立友台小組

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
我駐慕尼黑辦事處今天表示，德國巴伐利亞邦議會首度成立友台小組。圖/取自駐慕尼黑辦事處臉書
我駐慕尼黑辦事處今天表示，德國巴伐利亞邦議會首度成立友台小組。圖/取自駐慕尼黑辦事處臉書

我駐慕尼黑辦事處今天表示，德國巴伐利亞邦議會8日成立友台小組，這是巴邦議會首度成立友台小組，辦事處說這是巴邦議會在我國慶日前夕獻上的大禮，辦事處感謝邦議員公開力挺台灣的民主自由。

辦事處今天在臉書上表示，巴邦議會首度成立友台小組，在德國巴伐利亞邦議會基社黨、自由選民黨、社民黨、自民黨及綠黨等跨黨派議員共同倡議下，「巴伐利亞友台小組」（Freundeskreis Bayern-Taiwan）10月8日在巴伐利亞邦議會舉行成立大會，由巴伐利亞邦議會副議長林德斯巴何（Markus Rinderspacher）主持，我駐德國代表謝志偉及駐慕尼黑總領事許聰明擔任致詞貴賓。

辦事處表示，巴伐利亞邦議會與我國友好，今年初巴伐利亞邦議會歐洲委員會通過決議案，支持我國以觀察員身分參與世界衛生大會，如今成立友台小組考量中國大陸持續打壓民主台灣，巴邦跨黨派邦議員，主動成立跨黨派友台小組交流平台，盼藉協助台灣推動共同關切的議題，深化台灣與巴伐利亞邦實質友好關係。

德國巴伐利亞邦議會8日首度成立友台小組，我駐德國代表謝志偉(左3)、總領事許聰明(左1)與會致詞。圖/取自駐慕尼黑辦事處臉書
德國巴伐利亞邦議會8日首度成立友台小組，我駐德國代表謝志偉(左3)、總領事許聰明(左1)與會致詞。圖/取自駐慕尼黑辦事處臉書

德國 慕尼黑

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