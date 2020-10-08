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遭控不實簽證，康友案真的「只是」會計師的責任嗎？

讓黨運前途無量 國民黨中央黨部石獅子眼珠補回

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨中央黨部風水問題頻傳，近日再被發現，黨部大門前鎮煞的一對石獅子竟「有眼無珠」。黨內人士在中常委江碩平要求下，經專業人士建議，選擇今天傍晚五時吉時，以石頭土為兩隻石獅子補回眼珠。但江辦強調，只是一般修繕作業。（圖為補回前）記者周志豪／攝影
國民黨中央黨部風水問題頻傳，近日再被發現，黨部大門前鎮煞的一對石獅子竟「有眼無珠」。黨內人士在中常委江碩平要求下，經專業人士建議，選擇今天傍晚五時吉時，以石頭土為兩隻石獅子補回眼珠。但江辦強調，只是一般修繕作業。（圖為補回前）記者周志豪／攝影

國民黨中央黨部風水問題頻傳，近日再被發現，黨部大門前鎮煞的一對石獅子竟「有眼無珠」。黨內人士在中常委江碩平要求下，經專業人士建議，選擇今天傍晚五時吉時，以石頭土為兩隻石獅子補回眼珠。但江碩平辦公室強調，只是一般修繕作業。

據了解，國民黨中央黨部前石獅子為中評委主席團前主席所贈，2006年搬至八德大樓現址就已經存在。2013年間首傳風水爭議，西側石獅口中石球被稱因與黨部對面象神廟「象獅大戰」落敗出現裂痕，多年來裂痕持續擴大已快一分為二。

前主席吳敦義時期，在一樓大廳空間調整過程，石獅子位置也被由大門前立柱縫隙，改對準立柱前安放，一則避免擋路，另外也有增加背靠強化鎮煞意涵。但此次挪位後黨運反轉向下，連同一樓大廳「永懷領袖」巨石鎮被視為「風水戰犯」。

此次為協助修復石獅子眼珠，黨內人士兩度量測確定眼珠尺寸，在專業人士建議下，挑選今天下午五時餘以石頭土完成修繕。黨內人士表示，這只是一般家中裝飾品修繕，與風水之說無關。

江碩平表示，石獅子眼珠補回後，相信之後黨運就能「前途無量」。

國民黨中央黨部風水問題頻傳，近日再被發現，黨部大門前鎮煞的一對石獅子竟「有眼無珠」。黨內人士在中常委江碩平要求下，經專業人士建議，選擇今天傍晚五時吉時，以石頭土為兩隻石獅子補回眼珠。但江辦強調，只是一般修繕作業。（圖為補回後）記者周志豪／攝影
國民黨中央黨部風水問題頻傳，近日再被發現，黨部大門前鎮煞的一對石獅子竟「有眼無珠」。黨內人士在中常委江碩平要求下，經專業人士建議，選擇今天傍晚五時吉時，以石頭土為兩隻石獅子補回眼珠。但江辦強調，只是一般修繕作業。（圖為補回後）記者周志豪／攝影

國民黨 吳敦義 修復

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