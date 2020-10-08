挺台灣 美議員：對經濟威嚇和債務陷阱外交手段沒興趣

美國聯邦眾議院外交委員會亞太小組共和黨首席議員游賀（Ted Yoho）今天表示，他要代表他個人和美國國會重申，他們對經濟威嚇和債務陷阱外交手段毫無興趣，也不會像某些國家一樣奴役他國或打壓反對勢力，他們致力於法治、自由貿易和和平，也尊重其他國家及人民的主權。

台灣亞洲交流基金會今天舉行第4屆「玉山論壇」，晚上由外交部長吳釗燮主持晚宴，游賀及丹麥前總理拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）分別以影片和視訊方式致詞。

游賀表示，在商業領域，人們傾向和認識、喜歡且信任的人做生意，這原則也適用於國家之間的交往，然而這個區域及世界上大部分地區面臨很多挑戰、壓力和不確定性，這些可能是因為人為或人治的國家等因素造成。

游賀說，源自中國武漢的新冠病毒大流行，讓世界經濟陷入不確定性，中國大陸稱霸的野心無庸置疑，顯示在他們對全球進行的侵略性舉措，尤其針對東海及南海地區。

游賀說，印太區域潛力無窮，他代表個人和國會重申，他們對經濟威嚇和債務陷阱外交手段毫無興趣，也不會像某些國家一樣奴役他國、打壓反對勢力和競爭對手或人民對未來的盼望，他們致力於法治、自由貿易和和平，也尊重其他國及人民的主權，美國準備好也願意和與會者的國家合作，以確保一個更穩定且經濟繁榮的印太區域，也將致力於對抗為自身利益而傷害他國的強權。

拉斯穆森說，歐洲和台灣的互動模式是歐洲和中國大陸有更平等互動的樣板，他提出可從健康、經濟和印太地區的合作作為起點，他讚揚台灣防疫有成之餘還幫助世界，歐洲台灣間的經濟往來密切，為彼此創造許多工作機會，歐洲也和印太地區的民主國家合作。