包含台灣！俄羅斯明年起 提供可全境移動綜合電子簽證

莫斯科駐台北代表處今天表示，俄羅斯2021年將開始提供綜合電子簽證，包括台灣在內的外籍人士，以觀光、商務、文化交流或私人探訪為目的者，可經由設有特別系統的入境關卡進入俄羅斯並在全國境內移動。

莫北協今天在臉書上表示，2021年開始，俄羅斯將開始提供綜合電子簽證，依照俄羅斯聯邦政府指示，以觀光、商務、文化交流或私人探訪為目的，包含台灣在內的外籍人士，可經由設有特別系統的入境關卡進入俄羅斯並在全國境內移動，可停留時間將從8天延展至16天，簽證費用為40美元，六歲以下小孩免費。

莫北協表示，入境方式、申請流程及其他詳細規定，後續將再做公告。

目前除了因為疫情的入境限制，根據領事事務局網站，國人可透過俄外交部領務司電子簽證系統線上免費申請赴俄國符拉迪沃斯托克自由港及加里寧格勒（Kaliningrad）地區、聖彼得堡及列寧格勒州免費電子簽證，但入境目的限旅遊、商務及人文交流，持電子簽證入境者僅可在獲准區域內自由活動。