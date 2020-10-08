朱辦發言人：國際標準和台美關係沒變 變的是林飛帆

國民黨指民進黨副秘書長林飛帆過去反美牛，現在卻昨是今非護航民進黨進口美豬，林在臉書反嗆「為何當年馬政府在沒有國際標準下開放瘦肉精OK，現在民進黨政府在符合國際標準規範下開放不行？」朱立倫辦公室發言人凌濤強調，國際標準Codex從2012到2020都沒變，實質台美關係也沒變，「是當了副秘書長的林飛帆變了，2020的林飛帆 應該向2012的林飛帆道歉」。

凌濤指出，事實上，林飛帆當年抗議馬政府，「根本隻字未提國際Codex標準」，全力反對含有瘦肉精肉品，痛批「牛豬分離說法根本是狗屁，」可見他對美豬的厭惡。如今拿國際標準出來擋，根本是硬扯，這是當了民進黨副秘書長的林飛帆變了。

凌濤談國際標準Codex，指林飛帆為民進黨的開脫之詞是「政府符合國際Codex標準」，並且有「國際經貿『新情勢』需要」，就應該開放美豬進口。但事實上，美豬議題自2012到2020今天，不僅國際Codex標準沒有變、美國貿易署對BTA、FTA立場沒有變、國務院對台美復交態度也沒有變。

凌濤表示，「聯合國國際食品法典委員會CAC」（Codex）在2012年7月5日就通過萊克多巴胺的殘留標準，牛豬肌肉、脂肪殘留量是10ppb（肌肉及脂）。當時民進黨在7月6日還強硬要求馬政府要把「安全容許、牛豬分離、強制標示、排除內臟」十六字箴言入法。

凌濤解釋，當時政府順應協商，7月26日立法院會上通過《食品衛生管理法》修正案，就以國際標準Codex牛肉肌肉10ppb為基準。這個標準至今沒改變過，歐盟從2012年至今也還是沒有開放瘦肉精的肉品。

至於國際經貿「新情勢」需要，凌濤說，負責自由貿易協定（FTA）談判的美國貿易代表署（USTR）賴海哲至今對「雙邊貿易協定（BTA）或台美經濟對話」低調仍未表態，冷處理不隨台灣政府起舞，蔡政府交出了美豬進口，卻沒有見到宣稱的經濟成果；台美復交，外交部長吳釗燮自己都說了，「不會追求跟美國恢復邦交」所以，到底新情勢，「新」在哪裡？

凌濤感嘆，「大家都沒變，變的只有你民進黨，變的只有已經當上副秘書長的林飛帆！」把別人檢驗都當成「口水仗」，如此傲慢，這就是林飛帆想為台灣政治帶出的新氣象？