國民黨批他昔反美豬現領九萬 林飛帆：口水仗無助食安
政府將開放含萊劑美豬進口，國民黨今天批評，民進黨副秘書長林飛帆過去反對美豬牛進入台灣，更批評此為「黑箱協商」，指「政府的牛豬分離說法根本是狗屁」，要求林飛帆辭職，還反問林飛帆月領九萬安心嗎。林飛帆回應，口水仗無助於食安把關。
林飛帆表示，關於美豬進口，政府已經多次說明，在符合國際Codex（國際食品法典委員會）標準、配合國際經貿新情勢需要、政府完善標示配套下開放。「國民黨與其找我噴口水，不如自己說明清楚，為何當年馬政府在沒有國際標準下開放瘦肉精ok，現在民進黨政府在符合國際標準規範下開放不行？」
不過根據歷史資料，2012年時任行政院長陳沖表示，將依國情及國人膳食習慣，參考Codex標準，訂定進口牛肉萊克多巴胺安全容許量，會依「安全容許、牛豬分離、強制標示、排除內臟」原則推動相關政策，當時馬政府也是以Codex標準為政策辯護。
馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，「林副秘書長不要講這麼多，當年馬政府沒有開放含瘦肉精的美豬進口，民進黨現在開放含瘦肉精的美豬進口，他如果不知道怎麼辯護，就繼續保持沉默沒關係。」
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