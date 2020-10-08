國民黨批他昔反美豬現領九萬 林飛帆：口水仗無助食安

最近有兩條民進黨的新聞要放在一起看。第一條是前天行政院長蘇貞昌稱讚國民黨立委支持我國跟美國復交是「終於良心發現」；第二條是昨天民進黨舉行中常會，民進黨立委何志偉在會上提出「建請美豬進口數量控管，緩解衝擊」，蔡英文主席沒有回應同志的問題，但何志偉的立院同僚先一步跳出來指責何發言不當，更有中常委抱怨：「何志偉這個死小孩怎麼可以提這個東西」。

2020-10-08 06:00