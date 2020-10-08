推「避戰」兩公決案 國民黨團：向中共、美國與蔡政府喊話

在國民黨團主導下，立法院週二在朝野無異議下，通過「避戰」兩公決案，要求蔡政府應盡快促成台美復交與美軍協防台海安全，卻讓國民黨遭質疑路線調整。國民黨團總召林為洲今還原，提出決議案是要向對岸、美國、蔡政府喊話。

林為洲表示，當時提出決議案的動機，第一是要給對岸看。林說，國民黨有意與對岸透過交流緩和兩岸氣氛，同意參與海峽論壇，但卻被打臉說是求和、要飯，共機還一直繞台，那台灣怎麼辦？既然求和不能，那就尋求友邦保衛台灣。

林為洲說，提出避戰決議案的理由，第二是要給美國看，美方兩個官員來台賣美豬跟武器，FTA卻沒有談，兩岸卻日益緊張；台灣付出很多，也要提醒美國友邦依據台灣關係法負一下應負的責任，最少要出個聲給個承諾。

林為洲指出，發動避戰公決案也是要給蔡政府看，台灣付出這麼多，蔡政府也宣稱台美關係達到歷史高峰，卻什麼也沒有，蔡政府應依據台灣關係法提出協防要求；而兩國關係提升到最極致，應以建立台美邦交當作目標。

林為洲表示，避戰兩公決案是基於捍衛中華民國利益而提出，希望各方看清狀況，避免擦槍走火，推動與美國復交與要求美國依據台灣關係法協防，本來就是國民黨信守的政策目標，有機會執政也會朝這個目標努力。

林為洲表示，9月初就有提避戰公決案想法，9月13日求和說與22日外交部長吳釗燮表態為尋求與美國復交，更加重提出決心，之後才在24日三方平台會議提出，25日送黨團大會，27日聯合報即時露出，29日在決策平台討論文字。

林為洲說，10月5日黨團大會正式提出文字，之後再修了文字，隔天上午他親自到議場前排隊提案。林表示，避戰公決案原本共擬7文字版本，原本提的比較批判，後來希望朝野都支持版本，才降低批判性。