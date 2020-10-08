快訊

川普救選情打台灣牌？美台建交有可能是更大的10月驚奇

推「避戰」兩公決案 國民黨團：向中共、美國與蔡政府喊話

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨團總召林為洲。本報資料照片
國民黨團總召林為洲。本報資料照片

國民黨團主導下，立法院週二在朝野無異議下，通過「避戰」兩公決案，要求蔡政府應盡快促成台美復交與美軍協防台海安全，卻讓國民黨遭質疑路線調整。國民黨團總召林為洲今還原，提出決議案是要向對岸、美國、蔡政府喊話。

林為洲表示，當時提出決議案的動機，第一是要給對岸看。林說，國民黨有意與對岸透過交流緩和兩岸氣氛，同意參與海峽論壇，但卻被打臉說是求和、要飯，共機還一直繞台，那台灣怎麼辦？既然求和不能，那就尋求友邦保衛台灣。

林為洲說，提出避戰決議案的理由，第二是要給美國看，美方兩個官員來台賣美豬跟武器，FTA卻沒有談，兩岸卻日益緊張；台灣付出很多，也要提醒美國友邦依據台灣關係法負一下應負的責任，最少要出個聲給個承諾。

林為洲指出，發動避戰公決案也是要給蔡政府看，台灣付出這麼多，蔡政府也宣稱台美關係達到歷史高峰，卻什麼也沒有，蔡政府應依據台灣關係法提出協防要求；而兩國關係提升到最極致，應以建立台美邦交當作目標。

林為洲表示，避戰兩公決案是基於捍衛中華民國利益而提出，希望各方看清狀況，避免擦槍走火，推動與美國復交與要求美國依據台灣關係法協防，本來就是國民黨信守的政策目標，有機會執政也會朝這個目標努力。

林為洲表示，9月初就有提避戰公決案想法，9月13日求和說與22日外交部長吳釗燮表態為尋求與美國復交，更加重提出決心，之後才在24日三方平台會議提出，25日送黨團大會，27日聯合報即時露出，29日在決策平台討論文字。

林為洲說，10月5日黨團大會正式提出文字，之後再修了文字，隔天上午他親自到議場前排隊提案。林表示，避戰公決案原本共擬7文字版本，原本提的比較批判，後來希望朝野都支持版本，才降低批判性。

林為洲 國民黨 台灣關係法

延伸閱讀

美豬質詢火爆 藍委罵無恥 陳吉仲回嗆不接受

陳吉仲不滿人身攻擊 林為洲再批無恥

萊豬燒出內閣改組？政院否認：無法做事就換 沒看農民曆

立委罵無恥 陳吉仲：不接受

相關新聞

推「避戰」兩公決案 國民黨團：向中共、美國與蔡政府喊話

在國民黨團主導下，立法院週二在朝野無異議下，通過「避戰」兩公決案，要求蔡政府應盡快促成台美復交與美軍協防台海安全，卻讓國...

水保官員涉弊案不降反升 陳吉仲避重就輕怪媒體

農委會水土保持局台中分局官員涉嫌集體收賄、喝花酒弊案，台北、台中分局長因督導不周遭調職，但疑似不降反升。農委會主委陳吉仲...

睽違十餘年 陳水扁擁抱陳哲男：對他委屈感同身受

高齡81歲、總統府前副秘書長陳哲男3年前假釋後，在高雄低調生活，其子陳其邁參選高雄市長時，陳哲男也未現身輔選、投票。陳哲...

屬下喝花酒遭收押！水保分局長「督導不周」 不降職反升官？

農委會水土保持局台中分局官員涉嫌集體收賄、喝花酒，台中分局秘書楊燕山已遭收押，另有5人交保。

農產業聚落亂畫一通？立委痛批：給自己與執政黨找麻煩

農委會提出的23.4萬公頃「農產業群聚地區」。依規定，「農產業群聚地區」上的農地工廠都必須逐步遷離，留下23萬公頃乾淨完...

早在用科技偵查辦案 學者：不立科技偵查法檢警最高興

法務部因應網路通訊時代來臨，推動科技偵查法立法強化偵辦能力，卻遭質疑「政府帶頭當駭客」侵害憲法保障人權。立法院上午辦公聽...

高嘉瑜唱歌算噪音？環保署：聲音照相規範不會罰

環保署預計推出聲音照相取締噪音車，民進黨立委高嘉瑜今天質詢表示，若她在宣傳車上唱歌算不算噪音；環保署長張子敬強調，聲音照...

法務部推科偵法惹議 學者：政府「律己過寬」恐侵人權

法務部推動科技偵查法立法，盼強化檢警在數位通訊時代案件偵辦能力。但立法院司法委員會上午舉辦公聽會。與會學者與立委，對科偵...

科偵法將重演監聽立院？ 蔡碧仲：歷史塵埃不會再發生

法務部推動科技偵查法立法，卻遭質疑有侵犯人權疑慮。法務部次長蔡碧仲上午在立法院公聽會上回應，立科技偵查法不是要給檢察官或...

影/警車撞破公車 國慶預演反恐超逼真！

109年國慶大會下午在總統府前預演，警政暑與空勤總隊聯合操演，假想歹徒挾持公車與乘客。警方與歹徒在總統府前交火，霎時間爆...

北市府民調落後因指標有變動？議員酸：考不好怪考題

遠見雜誌日前發表全台各縣市今年整體的競爭力評比，調查結果新竹市奪得第一，台北市被擠下去，首次得到第二名。北市研考會上午至...

雙十連假疏運 蘇貞昌要部會繃緊神經審慎因應

雙十節連假將至，行政院長蘇貞昌今天表示，花東地區訂房率超過9成，國慶晚會和煙火也分別首次移師基隆和台南，他請交通部、內政...

熱門新聞

高市國小冷氣跳電停機1個月！網讚柯文哲先知 要陳其邁道歉

康軒吹哨者風波 女員工見「還有臉進公司」字條痛哭崩潰

美國染疫患者住院44天 帳單超過台幣5000萬元

林飛帆曾反美豬牛批黑箱 藍諷：時空不同月領9萬就護航

康軒吹哨者被貼「還有臉進公司」 康軒：發現即撤下

【重磅快評】監委補槍陳吉仲 蔡英文百億利多讓人驚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。