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馬辦嗆林飛帆：不知怎麼辯護美豬就保持沉默沒關係

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨副秘書長林飛帆。本報資料照片
國民黨副秘書長林飛帆。本報資料照片

國民黨今在臉書批評民進黨副秘書長林飛帆過去反對美豬牛進入台灣，結果當了民進黨副秘書長就昨是今非，如何安心月月領9萬？遭林飛帆嗆口水仗無助食安，要求馬政府檢討自己過去在沒有國際標準下開放美牛一事。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，林副秘書長不要講這麼多，「他如果不知道怎麼辯護，就繼續保持沉默沒關係」。

林飛帆在臉書回應，口水仗無助於食安把關，政府已經多次說明在符合國際CODEX標準、配合國際經貿新情勢需要、政府完善標示配套下開放。國民黨與其找他噴口水，不如自己說明清楚，為何當年馬政府在沒有國際標準下開放瘦肉精OK，現在民進黨政府在符合國際標準規範下開放不行？

不過，國民黨日前已表示，聯合國食品法典委員會（CODEX）先於2012年7月6日通過萊克多巴胺安全容許量標準，立法院臨時會再於同年7月25日通過修正「食品衛生管理法」，開放含瘦肉精美牛進口，呼籲民進黨不要顛倒次序、誤導視聽。

蕭旭岑表示，林副秘書長不要講這麼多，當年馬政府沒有開放含瘦肉精的美豬進口，民進黨現在開放含瘦肉精的美豬進口，他如果不知道怎麼辯護，就繼續保持沉默沒關係。

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