快訊

川普救選情打台灣牌？美台建交有可能是更大的10月驚奇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

早在用科技偵查辦案 學者：不立科技偵查法檢警最高興

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

法務部因應網路通訊時代來臨，推動科技偵查法立法強化偵辦能力，卻遭質疑「政府帶頭當駭客」侵害憲法保障人權。立法院上午辦公聽會釐清，但有學者揶揄，相關偵查行為早就在做，立法是規範執法行為，不立法檢調、警察最高興。

政大法律系教授楊雲樺表示，檢警目前偵辦案件早用科技偵查手段，像八月底屏檢偵破毒品走私案若無科偵設備只能靠通靈、媽祖保佑，九月初少女遭囚密室案也是有科偵設備協助破案，對檢警而言科偵法不要立法最好，否則反綁手綁腳。

對於學界與法界質疑隱私問題，楊雲樺認為，在住宅內保障程度當然最高，但在公共空間應低到不需要法律授權都可以，否則若在公共場所也有隱私權問題，那政府監視器預算應該要全刪，否則天天侵犯隱私。

至於法界對法官保留的要求，楊雲樺說，純以監聽來說，英國只要警察申請就可以，認為法官保留阻礙偵查迅速；美國實施一百件搜索只有一件有法官令狀；歐洲雖採法官保留，但也只是預審法官，跟檢察官差不多。

楊雲樺指出，法官保留程度包含了絕對、相對、事前、事中保留，在符合效率性下，外界質疑時也要想清楚要哪一種；如果這麼堅持法官保留，那就先去把刑事訴訟法修一修，因為裏面光是搜索規定，很多也不需要搜索票。

楊雲樺表示，台灣形式立法本就不少，糾結在法官保留、公共空間隱私這，三年都立不了法；現在應盡速立法，讓運用科技偵查手段走上抬面接受制約，只要比照通保法立專責機關監督，定期向國會報告並接受調查就好，這才是保障人權。

檢察官鍾佩宇則舉例，台灣毒品問題嚴重，查獲一次要失敗十次，運販毒實際黑數相當高，目前除了原始跟監，其他偵查手段己乎都沒有法律依據，如果沒有科技設備輔助根本不知道漁船開到哪裡去？台灣四面臨海要怎麼查緝？

鍾佩宇說，製毒工廠多在荒郊野外，「有些地方連基地台都沒有」，破案幾乎都在半夜，如果沒有科技設備輔助要抓人非常不易，以為檢警可以通靈？警察開國產車怎麼追毒梟？拜託大家給檢警武器與尊嚴，可以日新月異對抗犯罪。

警察 毒品 檢察官 科技偵查法 法務部

延伸閱讀

法務部推科偵法惹議 學者：政府「律己過寬」恐侵人權

科偵法將重演監聽立院？ 蔡碧仲：歷史塵埃不會再發生

科偵法爭議 法界：要防政府濫權

科技偵查法草案 法界籲提高法官保留密度

相關新聞

推「避戰」兩公決案 國民黨團：向中共、美國與蔡政府喊話

在國民黨團主導下，立法院週二在朝野無異議下，通過「避戰」兩公決案，要求蔡政府應盡快促成台美復交與美軍協防台海安全，卻讓國...

水保官員涉弊案不降反升 陳吉仲避重就輕怪媒體

農委會水土保持局台中分局官員涉嫌集體收賄、喝花酒弊案，台北、台中分局長因督導不周遭調職，但疑似不降反升。農委會主委陳吉仲...

睽違十餘年 陳水扁擁抱陳哲男：對他委屈感同身受

高齡81歲、總統府前副秘書長陳哲男3年前假釋後，在高雄低調生活，其子陳其邁參選高雄市長時，陳哲男也未現身輔選、投票。陳哲...

屬下喝花酒遭收押！水保分局長「督導不周」 不降職反升官？

農委會水土保持局台中分局官員涉嫌集體收賄、喝花酒，台中分局秘書楊燕山已遭收押，另有5人交保。

農產業聚落亂畫一通？立委痛批：給自己與執政黨找麻煩

農委會提出的23.4萬公頃「農產業群聚地區」。依規定，「農產業群聚地區」上的農地工廠都必須逐步遷離，留下23萬公頃乾淨完...

早在用科技偵查辦案 學者：不立科技偵查法檢警最高興

法務部因應網路通訊時代來臨，推動科技偵查法立法強化偵辦能力，卻遭質疑「政府帶頭當駭客」侵害憲法保障人權。立法院上午辦公聽...

高嘉瑜唱歌算噪音？環保署：聲音照相規範不會罰

環保署預計推出聲音照相取締噪音車，民進黨立委高嘉瑜今天質詢表示，若她在宣傳車上唱歌算不算噪音；環保署長張子敬強調，聲音照...

法務部推科偵法惹議 學者：政府「律己過寬」恐侵人權

法務部推動科技偵查法立法，盼強化檢警在數位通訊時代案件偵辦能力。但立法院司法委員會上午舉辦公聽會。與會學者與立委，對科偵...

科偵法將重演監聽立院？ 蔡碧仲：歷史塵埃不會再發生

法務部推動科技偵查法立法，卻遭質疑有侵犯人權疑慮。法務部次長蔡碧仲上午在立法院公聽會上回應，立科技偵查法不是要給檢察官或...

影/警車撞破公車 國慶預演反恐超逼真！

109年國慶大會下午在總統府前預演，警政暑與空勤總隊聯合操演，假想歹徒挾持公車與乘客。警方與歹徒在總統府前交火，霎時間爆...

北市府民調落後因指標有變動？議員酸：考不好怪考題

遠見雜誌日前發表全台各縣市今年整體的競爭力評比，調查結果新竹市奪得第一，台北市被擠下去，首次得到第二名。北市研考會上午至...

雙十連假疏運 蘇貞昌要部會繃緊神經審慎因應

雙十節連假將至，行政院長蘇貞昌今天表示，花東地區訂房率超過9成，國慶晚會和煙火也分別首次移師基隆和台南，他請交通部、內政...

熱門新聞

高市國小冷氣跳電停機1個月！網讚柯文哲先知 要陳其邁道歉

康軒吹哨者風波 女員工見「還有臉進公司」字條痛哭崩潰

美國染疫患者住院44天 帳單超過台幣5000萬元

林飛帆曾反美豬牛批黑箱 藍諷：時空不同月領9萬就護航

康軒吹哨者被貼「還有臉進公司」 康軒：發現即撤下

【重磅快評】監委補槍陳吉仲 蔡英文百億利多讓人驚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。