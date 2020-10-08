早在用科技偵查辦案 學者：不立科技偵查法檢警最高興

法務部因應網路通訊時代來臨，推動科技偵查法立法強化偵辦能力，卻遭質疑「政府帶頭當駭客」侵害憲法保障人權。立法院上午辦公聽會釐清，但有學者揶揄，相關偵查行為早就在做，立法是規範執法行為，不立法檢調、警察最高興。

政大法律系教授楊雲樺表示，檢警目前偵辦案件早用科技偵查手段，像八月底屏檢偵破毒品走私案若無科偵設備只能靠通靈、媽祖保佑，九月初少女遭囚密室案也是有科偵設備協助破案，對檢警而言科偵法不要立法最好，否則反綁手綁腳。

對於學界與法界質疑隱私問題，楊雲樺認為，在住宅內保障程度當然最高，但在公共空間應低到不需要法律授權都可以，否則若在公共場所也有隱私權問題，那政府監視器預算應該要全刪，否則天天侵犯隱私。

至於法界對法官保留的要求，楊雲樺說，純以監聽來說，英國只要警察申請就可以，認為法官保留阻礙偵查迅速；美國實施一百件搜索只有一件有法官令狀；歐洲雖採法官保留，但也只是預審法官，跟檢察官差不多。

楊雲樺指出，法官保留程度包含了絕對、相對、事前、事中保留，在符合效率性下，外界質疑時也要想清楚要哪一種；如果這麼堅持法官保留，那就先去把刑事訴訟法修一修，因為裏面光是搜索規定，很多也不需要搜索票。

楊雲樺表示，台灣形式立法本就不少，糾結在法官保留、公共空間隱私這，三年都立不了法；現在應盡速立法，讓運用科技偵查手段走上抬面接受制約，只要比照通保法立專責機關監督，定期向國會報告並接受調查就好，這才是保障人權。

檢察官鍾佩宇則舉例，台灣毒品問題嚴重，查獲一次要失敗十次，運販毒實際黑數相當高，目前除了原始跟監，其他偵查手段己乎都沒有法律依據，如果沒有科技設備輔助根本不知道漁船開到哪裡去？台灣四面臨海要怎麼查緝？

鍾佩宇說，製毒工廠多在荒郊野外，「有些地方連基地台都沒有」，破案幾乎都在半夜，如果沒有科技設備輔助要抓人非常不易，以為檢警可以通靈？警察開國產車怎麼追毒梟？拜託大家給檢警武器與尊嚴，可以日新月異對抗犯罪。