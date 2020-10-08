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法務部推科偵法惹議 學者：政府「律己過寬」恐侵人權

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

法務部推動科技偵查法立法，盼強化檢警在數位通訊時代案件偵辦能力。但立法院司法委員會上午舉辦公聽會。與會學者與立委，對科偵法侵犯隱私權、法官保留規範不足，甚至違法處罰都採告訴乃論，質疑違憲侵犯人權

不過律師陳奕廷認為，法務部科技偵查法草案規定「律己過寬」，法官保留密度低到誇張，非隱私空間只有延長時才要法官保留；愈便利、成本愈低，對人權愈加侵害，最多期待檢方自律。

陳奕廷說，大法官釋字689號解釋公共場合也有隱私權存在，得不受他人持續監看、監聽，但法務部科技偵查法草案對隱私空間限制做原則規定，其他都是非隱私空間，有侵犯隱私之虞。

台灣人權促進會專員周冠汝表示，政府為了取得裝置控制權，未來掌握民眾資安弱點恐不會主動告知，反增加資訊產品使用風險；2017年勒索病毒感染很多電腦，政府與私人企業都感染，該病毒就是用美國國安局使用工具尋找漏洞。

周冠汝說，與其要立科技偵查法，應先盤點當前通保法、刑事訴訟法是否有所不足與實際執行情形。

東海大學法律系前教授林騰鷂表示，科學技術沒有辦法解決執法者的誠信與道德良知問題，蔡政府執政以來就發生很多違法為現事端；現在很多法律都被選擇性執法，科技偵查法通過後，在不義政權者手上將造成暴政，製造恐怖統治氣氛。

時代力量立委邱顯智說，違反科偵法罰則輕，又屬告訴乃論，但可預期多數被偵查的「被害人」根本不知道自己被偵查，怎麼提出告訴？德國有類似立法，但被形容是國家間諜裝置，現在有非常多團體要提起憲法訴訟，科偵法立法要謹慎。

邱顯智表示，科偵法草案內容有關非隱私空間，與大法官釋字第689號有牴觸，若完成立法，會有大監聽的問題，範圍無邊無際，手機突然要求更新就下載，整個通訊就被監察，還會牽涉其他人，範圍太廣泛。

國民黨立委洪孟楷表示，我國是無罪推定國家，判決前都應當成無罪，但相關機關就科偵法對人權造成的侵犯疑慮都沒有防範；且犯罪者對科偵法仍有能力魔高一丈能力，一般民眾無力防禦，國家人權委員會主委陳菊應對捍衛人權表態。

人權 科技偵查法 法務部

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