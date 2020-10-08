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科偵法將重演監聽立院？ 蔡碧仲：歷史塵埃不會再發生

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

法務部推動科技偵查法立法，卻遭質疑有侵犯人權疑慮。法務部次長蔡碧仲上午在立法院公聽會上回應，立科技偵查法不是要給檢察官或司法警察辦案方便，是要保障人民；認為「法律都有侵犯人權疑慮」，現在應集思廣益預防。

蔡碧仲說，相關草案目前仍在彙集各界意見階段，之後送行政院會討論時，也會再會行司法院一起修整；司法警察都希望科偵法不要完成立法，反正都已經在做，但現在偵查過程有侵害人權疑慮，為保障人權，更應讓科偵法通過。

國民黨立委李貴敏質疑，若通過科偵法，過去立法院遭監聽事件是否將重演？蔡碧仲回應，「我也被監聽過」，但打包票「那些歷史塵埃，今天都不會再發生」。

檢察司司長林錦村表示，今天公聽會上包含檢察官許可使用GPS偵查期間要縮短、增加法官保留、刑責採告訴乃論、非隱私空間範圍等質疑或意見，法務部會在兼顧人權保障與偵查犯罪所需，參考外國立法例通盤考量，尋求周全立法。

林錦村指出，科偵法草案授權範圍比德國縮小，也只有刑事犯罪嫌疑才能做調查，且內容按照人民被干預程度層級化保障，密度高的有法官保留，也建議成立保障個資專責機構，不希望犯罪偵查影響國家安定與人民權利保障。

至於有學者與立委主張修通保法或刑訴法就好，林錦村說，刑訴法是程序法，不涉及實體法規定，沒有犯罪與罰則，也沒有民事賠償要求，直接修並不妥適；而像GPS或空拍機等設備則非屬通訊器材，也不適合修在通保法中。

司法院副秘書長葉麗霞則說，原則支持科偵法立法，但要用科技做偵查手段要比一般監聽法律程序要求嚴格；2018年申請監聽2萬0108件通知1萬1917件，2019年1萬5912件通知1萬1055件，今年至8月9120件通知6051件，事後有通知比近七成。

行政院資安處處長簡宏偉表示，端點植入後門或木馬一定有風險與副作用，所以如果通過科偵法要再民眾通訊設備植入，就要有紀錄才能稽核與刪除；台灣政府不會刻意養漏洞，發現有問題都會提醒個政府機關更正。

司法院 人權 法務部

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