北市府民調落後因指標有變動？議員酸：考不好怪考題

遠見雜誌日前發表全台各縣市今年整體的競爭力評比，調查結果新竹市奪得第一，台北市被擠下去，首次得到第二名。北市研考會上午至議會民政委員會進行工作報告，對於競爭力落後原因，認為媒體這次調查的指標數據不太一樣，有些數據對台北市不公平；對此，議員反酸，不能考試考不好，怪老師的考題。

議員李慶元說，台北市政府的總體競爭力年度調查落居第二，若市長柯文哲只做二年，歸責他不太公道，但已經6年，為何還落居第二？像治安排第十名，公安消防排16名，快敬陪末座，另外還有媒體調查首長的信任度，柯文哲都排最後，有何因應之道。

對於為何北市自己做民調，滿意度很高？研考會主委賴彥霖表示，有和相關局處討論有何精進，但有時媒體的指標、數據不一樣，有些數據對台北市不公平 ，但議員張斯綱說，每年指標不一樣才對，市府檢討要有策略性，不能考試考不好，怪老師考題。

張斯綱追問，台北市副市長黃珊珊找指標落後太多的10個局處去談，提檢討報告，這一期哪幾局處民調有下滑？研考會說，滑落最多的前三名是環保局、社會局和產業、交通局。

至於10個局處提檢討報告，賴彥霖說，這次是找這次跟上次有退步的，不過這是柯市長上任後一直在做的，只要每次遠見、天下公布民調，就會檢討，市長認為，指數退步的相關業務局處要做檢討。因為這次北市整體競爭力掉到第二名，史無前例，市府還在分析細項上有無調整，其實分數可能只差零點幾分，但排名就有差，前五名的分數沒有差很多。