原民會主委：台灣原民非中華民族 也不是「少數民族」

9月20日阿美族人楊品驊於廈門舉行的第12屆海峽論壇中演講時，主張「兩岸同文同源，血脈相連」、「我是驕傲的中國人」、「堅決反對分裂國族」等發言，引發爭議。原民會主委夷將‧拔路兒今赴立院進行業務報告，多名立委質詢此一議題。夷將‧拔路兒表示，原住民族不是炎黃子孫、也不是中華民族、更不是中國人，「我們的國家是中華民國。」

立委陳玉珍質詢時問，原住民是台灣人嗎？夷將‧拔路兒表示，「我們是台灣的原住民，原來住在台灣的人。」至於有原民成立組織想成立自己的國家，他表示，尊重族人言論。

多位立委指出，中國大陸將原住民視為中國56個民族中的「高山族」，原民到中國大陸進行交流，皆稱自己是中國的「少數民族」。夷將‧拔路兒指出，民間原民社團進行兩岸交流，若使用「少數民族」詞彙，原民會便不會給予補助。

夷將‧拔路兒指出，原住民族是南島語族，而學界研究指出，台灣是南島語族的起源地。原民會會跟教育部合作建立原民學生的原民史觀，知道原民是台灣原來的主人。