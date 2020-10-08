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水保局花酒案／督導不周反升11職等? 政院稱10至11職等分局長才是升官
農委會水保局台中分局有官員涉嫌集體收賄、喝花酒，督導不周的分局長雖然被調職，卻被發現疑似不降反升，從10至11職等的分局長調為11職等的組長。行政院則解釋，農委會作法實質上就是降調處分。
本報日前追蹤水保局弊案，發現農委會雖將涉案人員調職並記過，也將督導不周者調離現職，但簡俊發、黃振全之前任職的台北分局長、台中分局長，都是占「簡任10至11職等缺」，但兩人新職水保局綜合企劃組長、監測管理組長，都是「簡任11職等」，疑似不降反升。
行政院發言人丁怡銘今受訪時解釋，農委會慣例，是當過11職等的組長，才能擔任10至11職等的分局長，這次實質上就是將兩人降調處分，靜候調查結果，也就是案件發生後因為管理失責，調離較高位階的首長位置，改回組長位置，怎麼能說是升官。
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