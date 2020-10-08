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金質獎評委清一色工程專家 吳澤成允諾強化生態面向

聯合報 / 記者侯俐安／即時報導
工程會主委吳澤成允諾加強生態專業評審委員。記者侯俐安／攝影
工程會主委吳澤成允諾加強生態專業評審委員。記者侯俐安／攝影

全台野溪整治工程「水泥化」爭議不段，本報日前調查發現，行政院工程會「金質獎」、農委會「優良農建工程獎」，長期偏重工程、生態指標不足，成為關鍵因素之一，立委陳椒華上午在立法院交通委員會質詢要求改善。工程會主委吳澤成允諾，將檢討強化生態專長評委。

陳椒華指出，全台野溪治理常被認為「工程化」，金質獎評分指標、評審委員，是關鍵因素之一，問吳澤成是否可以聘請具有生態保育專業的人士擔任評審。

陳椒華也列出，金質獎「公共工程品質優良獎評審標準」，評分指標分為：品質管理10%、進度管理10％、品質耐久性與維護管理30％、節能減碳15％、防災與安全10％、環境保育15％、創新科技10％；評審委員雖然每年遴選，但大多是工程背景。

吳澤成表示，目前在金質獎評審中，有要求要注意生態，這部分會加強。對陳椒華建議強化評審委員生態面向，吳澤成表示，這很好，評審要加強生態專業的委員，工程會會來加強。

吳澤成 行政院 立法院

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