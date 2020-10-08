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玉山論壇／蔡總統：阻撓台灣分享貢獻的政治操作 不符區域利益

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導
蔡英文總統以錄影致詞的方式在玉山論壇致詞。記者徐偉真/攝影
蔡英文總統以錄影致詞的方式在玉山論壇致詞。記者徐偉真/攝影

蔡英文總統上午表示，台灣將積極打造一個開放、自由、包容、透明、平等，且以遵循規範為秩序基礎的區域；反對任何危及區域安全團結的強硬且單方面具侵略性的行為。「任何企圖阻撓台灣分享經驗和做出貢獻的政治操作，都不符區域的共同利益。」

蔡總統今天是透過錄影方式在台灣亞洲交流基金會舉行之「2020年玉山論壇：亞洲創新與進步對話」(2020 Yushan Forum：Asian Dialogue for Innovation and Progress)開幕式致詞。

她說，隨著疫情肆虐全球，我們共享的繁榮與生活方式已遭遇前所未見的挑戰。台灣所幸有善良堅韌的人民攜手努力，捍衛了民主，克服接踵而來的安全威脅，也平安度過了經濟挑戰。未來仍積極推動新南向政策，期盼與區域夥伴合作，一起促進永續發展並共同承擔責任，共同打造堅韌未來。

蔡總統指出，今年因為COVID-19疫情更別具挑戰。這次疫情根本改變了我們的生活、思考與行為模式，幸有先進科技、網際網路，加以台灣防疫有成，今年才能順利舉行。

蔡總統表示，近年來，印太地區在國際貿易總額的佔比達50%，更占世界生産總值的60%。在全球產業供應鏈發展上舉足輕重，角色甚且日益重要，但由於國際場域的戰略競爭加劇，使印太區域的地緣政治和經濟形勢產生了巨大變化。

但她也指出，「我們的民主制度與安全不斷遭逢特定勢力的軍事威脅與挑釁，隨著疫情肆虐全球，我們共享的繁榮與生活方式已遭遇前所未見的挑戰。」世界各國因疫情之故，導致產業供應鏈重整、經濟成長停滯、人民跨境往來受限、市場信心不足等種種嚴重問題。

蔡總統說，台灣所幸有善良堅韌的人民攜手努力，在亞洲及全球表現相對優異。台灣捍衛了民主，克服了接踵而來的安全威脅，也平安度過了經濟挑戰。因有著組織效率、尊重專業及果斷領導，終能迅速因應全球環境的快速變遷。台灣善用民主制度、全民健保醫療制度及2003年對抗SARS的經驗，落實完善的政府防疫指揮系統，表現且為亞洲四小龍之冠。台灣再次展現堅韌精神，為區域及國際社會樹立了成功的典範。

蔡總統進一步表示，印太各國和台灣在許多方面相輔相成，台灣願意且有能力和亞洲夥伴合作。因此，自她上任以來，秉持著「台灣協助亞洲，亞洲協助台灣」的精神，積極推動新南向政策，期盼與區域夥伴合作，一起促進永續發展並共同承擔責任，這也符合今年玉山論壇的主題「共同打造堅韌未來」。

蔡總統指出，新南向政策是台灣的亞洲區域戰略，其目標和理想與「東協印太展望」和印度的東進政策不謀而合。由於在經濟和社會方面的互補，透過共同合作，可以彼此互惠互利。亞洲共同體的永續繁榮是新南向政策的重要目標。

蔡總統從貿易總額在疫情下依然穩健，也提到教育、觀光產業、國際醫療、清真產業、農業示範區及電子商務領域等方面。

她說，台灣將積極打造一個開放、自由、包容、透明、平等，且以遵循規範為秩序基礎的區域；反對任何危及區域安全團結的強硬且單方面具侵略性的行為。任何企圖阻撓台灣分享經驗和做出貢獻的政治操作，都不符區域的共同利益。

蔡總統也引用台灣亞洲交流基金會蕭新煌董事長去年在玉山論壇上所提，新南向政策為臺灣及夥伴國家規劃5個「M」，即創造財富(make wealth)、創造工作(make jobs)、建立友誼(make friends)、建立家庭（make families）和創造價值(make values)。台灣已再三證明是區域不可或缺的夥伴。台灣期待與世界各地的夥伴們共同打造一個堅韌的未來。

疫情 新南向政策

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