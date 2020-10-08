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玉山論壇／「對內集權對外侵略」瑞典、澳洲前總理譴責中國大陸

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
澳洲前總理騰博（Malcolm Turnbull）以視訊方式在玉山論壇致詞。記者徐偉真/攝影
澳洲前總理騰博（Malcolm Turnbull）以視訊方式在玉山論壇致詞。記者徐偉真/攝影

瑞典前總理畢爾德（Carl Bildt）今天表示，地緣政治的緊張正在蔓延，他點名俄羅斯、中國大陸和美國都是讓地緣政治緊張的來源，讓人無論身處何處都會受到威脅，他讚揚台灣的民主制度，提到未來的世界可能比過去更動盪，威權看起來很強大，但可能其實很脆弱，無法獲得處理艱難議題時所需的人民信任。

台灣亞洲交流基金會今天舉行第4屆「玉山論壇」，畢爾德及澳洲前總理騰博（Malcolm Turnbull）、日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司（Keiji Furuya）以視訊和預錄影片的方式致詞。

畢爾德說，這次的新冠肺炎疫情證明人類休戚與共，只有公開透明才能迅速交流及面對巨大挑戰，而疫情恐非唯一挑戰，現在地緣政治的緊張不斷蔓延，他點名俄羅斯、越來越獨斷的中國大陸和「具破壞性」的美國為緊張來源，讓世界衝突對抗的風險越來越多，大家都被威脅。

畢爾德說，台灣不僅抗疫成功，從威權轉移到民主及歷經幾次和平政權轉移也是榜樣，這對還沒有經歷這些過程的國家來說很重要，今天的會議非常重要，因為現在必須要建立比過去更堅韌的未來，因為未來可能比過去更動盪，世界經歷了幾十年無止盡的進步後，相互依存度和經濟流通不斷提高，世界將改變，建構堅韌性強的社會是未來各國領導人的工作。

畢爾德說，面對重大挑戰，有人民的信任和信心是必要的，他也支持台灣加入世界衛生組織的訊息交流系統，這不僅對台灣有幫助，讓世界幫助台灣，威權看起來很強大穩定，但根據歷史經驗，威權可能脆弱，不一定獲得人民信任，因此捍衛民主是打造堅韌的未來非常重要的。

騰博說，中國大陸在習近平的領導下，對內更集權專制、對外更具侵略性，中國大陸打壓新疆、香港，南海如今成為東協的惡夢，海外華人也遭迫害，中國大陸也試圖透過海外中文媒體影響海外華人，他過去任內就禁止華為和中興在澳洲的5G政策。

俄羅斯 疫情 澳洲

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