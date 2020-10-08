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改制農水署健保權益受損 陳吉仲：補差額兩年再檢討

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
陳吉仲表示，農田水利會改為農田水利署後，農田水利署將吸收會員本人及眷屬的健保差額2年，再做檢討。記者蘇健忠／攝影
陳吉仲表示，農田水利會改為農田水利署後，農田水利署將吸收會員本人及眷屬的健保差額2年，再做檢討。記者蘇健忠／攝影

水利會改為官派後，原本農田水利會的員工，沒有辦法再用第三類水利會會員身分納健保；立法院經濟委員會邀請農委會主委陳吉仲報告農委會業務並質詢，陳吉仲表示，農田水利會改為農田水利署後，農田水利署將吸收會員本人及眷屬的健保差額2年，再做檢討。

原本以全民健康保險法第10條第3類水利會會員身分納保的會員，初步統計為3183人及眷屬2083人，共計5266人。農田水利署日前說明，將指派專人於1個月內協助這些會員及眷屬辦理其健保投保身分移轉工作，以確保其健保權益不中斷。

立委林岱樺表示，農田水利法通過後，農田水利會，就變成農田水利署，但其中有3180名會員健保權益受到影響，因為，原本這些水利會會員可以用第三類水利會會員身分納健保，但因為水利會改為水利署後，被迫轉出，會員家眷屬有5000多人受到影響，會員的健保權益損失如何補救？

陳吉仲表示，有關會員與眷屬部分的健保差額由水利署吸收，預計補助維持2年期間，之後再來檢討。

健保 水利署 農田水利會

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