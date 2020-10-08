角逐北市長／與蔣萬安兄弟登山 羅智強：帥安初選若輸就要支持醜強

2022台北市長選舉備受關注，國民黨立委蔣萬安、台北市議員羅智強是角逐的熱門人選。羅智強今天接受電台專訪，強調自己一定參加並走完台北市長黨內初選，還笑說「帥安贏了就支持他，帥安輸了就支持醜強」，希望大家各自努力，示範一場兄弟登山的選舉。

羅智強被問到參選台北市長是否因蔣萬安高民調而改變，羅智強說：「絕對不會」，大家不需要太過嚴肅看待黨內競爭，這很正常應多多益善，只要君子之爭都好。他也指出堅持要選的三個原因，第一，他本就喜歡挑戰困難的事，參選台北市長本來就不容易；第二，選上台北市長有很多想實踐的抱負；第三，因為跟臉書百萬粉絲承諾過一定選台北市長，要說到做到，羅智強更酸「我不是謝長廷，說退出政壇卻還在當駐日代表」。

面對高民調的蔣萬安，羅智強雖然堅持走完初選，但他也說，若蔣萬安初選勝出，代表蔣有能力和民進黨對抗，贏得台北市長選舉，「我當然會支持他」；但相對來說，「如果我贏過蔣萬安，大家也不要懷疑我能贏民進黨的能力」，相信蔣萬安也會有君子風度。

羅智強形容自己在民調中是「坐三望二」，目前輸給蔣萬安和陳時中，但贏過其他潛在對手如基隆市長林右昌、立委吳思瑤、台北市副市長黃珊珊。由於羅智強是基隆人，有人建議他可以去選基隆，羅智強不諱言聽過很多這樣的說法，但強調基隆已經有前立委謝國樑要選。