在野合作！監委人事同意權爭議 41名立委連署聲請釋憲

立法院會7月17日行使監察院人事同意權投票，通過監察院長陳菊和其餘26名監委名單，但國民黨、民眾黨、時代力量等在野黨認為人事案未經實質審查就投票，程序有瑕疵有違憲之虞，跨黨派首次合作連署通過門檻；民眾黨團總召賴香伶、立委張其祿和國民黨團總召林為洲今共同遞狀，向司法院大法官聲請釋憲。

賴香伶指出，民進黨7月17日靠人數優勢，排除議事杯葛後，臨時動議停止詢答、審議，通過監察院人事同意權議案，對民眾黨、時代力量等小黨而言，排除他們執行委員職權的機會、責任，程序有嚴重違憲的瑕疵，議事上也逾越國會自主自律的範圍，此程序瑕疵是修憲20年以來，首次立法院沒有依憲法實質審查。

她說，7月17日後民眾黨展開釋憲準備，諮詢多位前大法官也認為不能因國會有多數暴力，而讓少數被剝奪權益，應透過釋憲來釐清；民眾黨團指出，國會自主的界線是法治，民主的前提是制衡，在人事同意權審議過程中，民進黨團逕自表決，沒有透過黨團協商等方式重新進行同意案，不讓他黨委員依法對被提名人審查，不符立法院職權行使法規定。

賴香伶指出，除民眾黨5位委員外，國民黨團有33位立委參與連署，達到釋憲門檻，之後時代力量3位委員也加入，共計有41位委員參與連署，立法院三大在野黨形成釋憲共識，一致面對執政黨多數、一黨獨大的現況下，不能減損制衡力量。

她認為，監委8月1日已上任，而他們權力來源沒有經過立院實質審查，身分有疑慮，也不符合民主正當性，本於希望監委執行職權時有正當權力來源，因此盡速聲請釋憲來釐清，希望捍衛落實程序正義。

林為洲指出，監委人事同意權審查過程中瑕疵非常多，除沒有實質審查外，投票前一天執政黨提出停止討論、詢答的臨時動議，當時投票立委陳瑩委員在錄影而不在議場，投票結果卻有陳瑩的票，顯然當時沒有合法計票程序，這樣的公決有效嗎？

他說，監委同意權投票當天國民黨以緩慢牛步化投票來杯葛，但執政黨卻用停止詢答、未完成投票即開票，這在過去立法院歷史中都是不可以的，若有人杯葛就可以不用完成憲法規定的程序，「合理、合法、合憲嗎？」