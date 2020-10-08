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台灣新憲青年陣線：現行憲法如拼裝車 應立新憲

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣新憲青年陣線表示，現行中華民國憲法如拼裝車且不合時宜，應立新憲。記者蔡晉宇／攝影
台灣新憲青年陣線表示，現行中華民國憲法如拼裝車且不合時宜，應立新憲。記者蔡晉宇／攝影

台灣新憲青年陣線今天表示，現行憲法有諸多問題，青年朋友在意的環境權、居住權等議題，皆不在當前這部憲法當中，且當初制訂時東拼西湊猶如拼裝車且不合時宜，因此主張應立新憲法，創造世代正義。

台灣新憲青年陣線指出，當前中華民國憲法有關基本人權篇章，主要圍繞在第一代人權，而對如十八歲公民權、家庭權、勞動權、族群權、環境權等皆缺乏，呼籲政府應納入這些符合世界趨勢基本權保障；且當前憲法不論是在醞釀、制定的過程，都與台灣沒有直接關聯，諸如「因應國家統一之需要」等詞，更不符合當前台灣發展之情況，應進行調整；並將新一代年輕人納入參與制憲，以展現多元聲音。

台灣新憲青年陣線發起人馮輝倫表示，修憲門檻相當高且流程複雜，不如直接制定一部新的憲法。發起人蔡大榮指出，三民主義是孫文把自由主義與社會主義各取他的所需接在一起的拼裝車，若要自由主義那就拿掉政府管制與產業政策，若要社會主義就禁止生產工具私有制，拼在一起那就有可能會變得四不像。

台灣青年民主協會理事長張育萌說，討論多時的修憲終於要啟動，期待各黨派的委員們都務實面對，然而年輕人要的世代正義並不僅是十八歲公民權，近年受到重視的環境權、勞動權、資訊權、多元族群文化權、多元性別平權等基本人權也應明確入憲，才能稱之為符合世代政治的新憲法。

青年 人權 修憲

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