睽違十餘年 陳水扁擁抱陳哲男：對他委屈感同身受

高齡81歲、總統府前副秘書長陳哲男3年前假釋後，在高雄低調生活，其子陳其邁參選高雄市長時，陳哲男也未現身輔選、投票。陳哲男昨天與前長官陳水扁碰面，碰面地點在陳水扁高雄住處人文首璽大樓，兩人緊緊擁抱，陳水扁說，見到10多年不見的陳哲男，忍不住抱了又抱，對他的委屈感同身受，相當不捨。

陳水扁送給陳哲男回憶錄《堅持》，陳水扁也回顧當年與陳哲男共事經驗，提到他當時任命陳哲男當台北市政府民政局長，陳哲男表現相當出色，戶政革新、微笑奉茶、櫃台降低等貼心措施，就是源自於陳哲男的創見。

陳水扁、陳哲男昨天碰面，兩人的下一代在今天議會定期會交手。陳致中質詢市長陳其邁，為選區小港沿海六里居民請命，要求新市長正視沿海六里居民抽檢體內重金屬砷超標問題，當地砷超標檢查不能斷，並找出砷暴露源，有效阻斷，也關注大林蒲遷村條件，必須讓居民安心搬遷。