蔡易餘撤案後 綠黨提修憲公投刪除「國家統一」文字
綠黨今天在立法院舉行記者會表示，所提出的「為因應國家統一前之需要」改為「為因應國家現階段之需要」修憲連署案，已經收集超過2000份連署書，會在今天送件至中選會，希望人民的參政權以及台灣的主權地位能在此次公投中被鞏固。
根據綠黨所提的公投案指出，「您是否同意立法院職權行使法應增列條文：第十屆立法委員應於2022年5月20日前審議通過憲法增修條文修正案，將前言『為因應國家統一前之需要』改為『為因應國家現階段之需要』，續依憲法增修條文第12條規定程序，送交全國公民投票複決」。
綠黨創黨召集人高成炎表示，先前民進黨立委蔡易餘在立院也有過類似提案，但卻遭到民進黨團總召柯建銘阻擋，「呼籲老柯不要管那麼多，讓民進黨年輕立委能有更多發揮空間」。
台師大華語文教學系教授楊聰榮表示，過去無論朝野，在公投都想辦法避免統獨議題，這次綠黨巧妙地做此設定，希望更能凝聚大家對修憲共識，也確立立國精神。
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