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農委會買廣告監委要再查 陳吉仲：預算列專項依法辦理

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
陳吉仲到立法院進行農委會業務報告。記者彭宣雅／攝影
陳吉仲到立法院進行農委會業務報告。記者彭宣雅／攝影

針對農委會在「科學人」雜誌臉書刊登萊克多巴胺豬肉廣告引發爭議；立法院經濟委員會請農委會主委陳吉仲進行農委會業務報告，農委會主委陳吉仲表示，會把各項行銷費用每一季送到立法院接受監督，農委會會依照相關規定辦理。

農委會日前於監察院除了在今年5月通過的調查報告中就已要求農委會，辦理媒體宣導採購案要用「專項」方式編列預算；監委陳景峻也欲對農委會各項行銷採購有無經過審核、有無行政究責必要，申請自動調查。

電子媒體問，監察院認為農委會行銷預算太高，如何回應；陳吉仲表示，行銷費用沒有所謂預算太高，整個行銷預算都完全依照相關規定，依照預算法，以及使用基金來源、農損基金的方式辦理。

陳吉仲說，監察院是提醒農委會，針對行銷預算要用「專項」處理，農委會感謝監察院的建議，因此，農委會明年的預算編列，就是用專項的方式來編列行銷費用；他說，農委會新的行銷費用，就是依照監察院的建議，都是依照相關規定辦理。

他表示，去年開始，外界不斷用網路不實消息在困擾所有農產品市場，就針對相關行銷費用完全公開透明，每一季送到立法院來受監督，農委會這邊絕對會依照會依照相關規定辦理。

農委會 監察院 陳吉仲

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