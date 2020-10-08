水保官員涉弊案不降反升 陳吉仲避重就輕怪媒體

農委會水土保持局台中分局官員涉嫌集體收賄、喝花酒弊案，台北、台中分局長因督導不周遭調職，但疑似不降反升。農委會主委陳吉仲今早在立院接受聯訪時駁斥，稱「特定媒體完全不符事實」。但記者追問兩人從「10至11職等」變「11職等」不是升職嗎？水保局檢調調查階段邀檢調開「保廉專案」合適嗎？陳吉仲都不回應。

農委會昨到立法院經濟委員會報告水保局貪瀆案。陳吉仲表示，遭收押的楊燕山，已依公務員懲戒法將其調職並記過兩次，其餘涉案人員也已調離原職，並依涉案程度予以記過或申誡處分。根據水保局公布，共有8人被調離原職。針對此案，農委會也邀檢調、廉政署，召開「保廉會議」。

但本報追查出，水保局6日發布人事派令，水保局台中分局長黃振全轉調水保局監測管理組組長；台北分局長（之前任台中分局長）簡俊發調任水保局企畫組組長。台北、台中分局長都是「簡任10至11職等缺」，企劃組長、監測管理組長則是「簡任11職等」，疑似不降反升。

此外，水保局貪瀆案都還在檢方調查中，水保局本身就是遭調查單位，農委會卻不避嫌邀請檢調參與保廉會議引發訾議。保廉專案結論要求公開，但採購法原本就規定對外標案須公開上網，5日的會議結論毫無新意。

農委會今天到立法院經濟委員會進行業務報告，陳吉仲在委員會前接受媒體聯訪時說，「特定媒體報導完全不合事實，水保局台中分局八個主管都已調離非主管職，水保局內升遷也都是先當完組長、再當分局長，農委會也召開保廉會議，要求相關單位檢討。」

記者提問，兩名分局長從「10至11職等」變「11職等」不是升職嗎？水保局檢調調查階段邀檢調召開「保廉專案」合適嗎？陳吉仲低頭思考一下後，隨即轉身進入委員會會場。