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歐洲議會表達對台歐盟BIA支持 外交部：高度歡迎與肯定

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導

外交部今天表示，歐洲議會本屆會期首度通過決議案，表達對台歐盟雙邊投資協定（BIA）的支持，該決議案並將送請歐盟執委會參考，外交部對歐洲議會以具體行動，支持台灣歐盟進一步深化經貿關係，表示高度歡迎與肯定。

外交部表示，歐洲議會於今天在全會通過「共同商業政策年度執行報告」（Annual report on the implementation of the Common Commercial Policy）決議案，其中重申籲請歐盟迅速與台灣啟動投資談判，並邀請歐盟執委會開始範疇界定（scoping exercise）作業。

外交部表示，決議文針對歐盟貿易政策重點、國際情勢、歐盟對美貿易關係及對中貿易關係等表示議會立場，同時指出，隨著美國退出多邊體系與中國大陸崛起對外漸趨強勢，再加上新冠肺炎疫情的經濟衝擊，歐盟極需降低自身產業的脆弱性，確保供應鏈穩定，以強化自身的「開放性戰略自主」（open strategic autonomy）。

外交部表示，歐盟貿易執委候選人杜姆布羅夫基斯（Valdis Dombrovskis）也在同天獲歐洲議會任命通過，杜姆布羅夫基斯日前曾在任命聽證會肯定9月22日在台北舉行的「投資歐盟論壇」，並稱歐盟展現與台灣連結的決心。

外交部表示，我政府對杜姆布羅夫基斯出任貿易執委表示歡迎，未來也將持續與杜姆布羅夫基斯領導的經貿團隊合作，持續開創台歐盟洽簽BIA的動能。

歐盟 外交部 新冠肺炎

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