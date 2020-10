歐洲議會表達對台歐盟BIA支持 外交部：高度歡迎與肯定

外交部今天表示,歐洲議會本屆會期首度通過決議案,表達對台歐盟雙邊投資協定(BIA)的支持,該決議案並將送請歐盟執委會參考,外交部對歐洲議會以具體行動,支持台灣歐盟進一步深化經貿關係,表示高度歡迎與肯定。

外交部表示,歐洲議會於今天在全會通過「共同商業政策年度執行報告」(Annual report on the implementation of the Common Commercial Policy)決議案,其中重申籲請歐盟迅速與台灣啟動投資談判,並邀請歐盟執委會開始範疇界定(scoping exercise)作業。

外交部表示,決議文針對歐盟貿易政策重點、國際情勢、歐盟對美貿易關係及對中貿易關係等表示議會立場,同時指出,隨著美國退出多邊體系與中國大陸崛起對外漸趨強勢,再加上新冠肺炎疫情的經濟衝擊,歐盟極需降低自身產業的脆弱性,確保供應鏈穩定,以強化自身的「開放性戰略自主」(open strategic autonomy)。

外交部表示,歐盟貿易執委候選人杜姆布羅夫基斯(Valdis Dombrovskis)也在同天獲歐洲議會任命通過,杜姆布羅夫基斯日前曾在任命聽證會肯定9月22日在台北舉行的「投資歐盟論壇」,並稱歐盟展現與台灣連結的決心。

外交部表示,我政府對杜姆布羅夫基斯出任貿易執委表示歡迎,未來也將持續與杜姆布羅夫基斯領導的經貿團隊合作,持續開創台歐盟洽簽BIA的動能。