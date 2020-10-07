高市國小冷氣跳電停機1個月！網讚柯文哲先知 要陳其邁道歉

台北市長柯文哲上月視察校園裝設冷氣成果，脫口說「南部某縣市要求所有學校都應裝冷氣，結果冷氣一開就跳電」，遭高雄市長陳其邁怒嗆柯「把話收回去」。不過今天有媒體報導，高雄市的確有某校，確實跳電遭罰款，停機近1個月才恢復。

有柯粉今天在臉書要求，「邁邁是要不要道歉啦！！！」，柯粉說，「阿北點出事實就生七七」、「還叫阿北把話收回去、結果證明阿北根本是對的。」

底下更有網友讚柯文哲，不僅是先知，還大於先知。

北市府副發言人林珍羽也在臉書寫「北市不口水、講政策」。並強調班班有冷氣、公私來協力、除了冷氣還要永續。