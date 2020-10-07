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高市國小冷氣跳電停機1個月！網讚柯文哲先知 要陳其邁道歉

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
高雄市長陳其邁日前批柯沒有同理心，表示「怎麼會在財政狀況不同，沒有錢繳冷氣，就成為被譏笑的對象，我覺得這個很不好」。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁日前批柯沒有同理心，表示「怎麼會在財政狀況不同，沒有錢繳冷氣，就成為被譏笑的對象，我覺得這個很不好」。記者劉學聖／攝影

北市柯文哲上月視察校園裝設冷氣成果，脫口說「南部某縣市要求所有學校都應裝冷氣，結果冷氣一開就跳電」，遭高雄市陳其邁怒嗆柯「把話收回去」。不過今天有媒體報導，高雄市的確有某校，確實跳電遭罰款，停機近1個月才恢復。

有柯粉今天在臉書要求，「邁邁是要不要道歉啦！！！」，柯粉說，「阿北點出事實就生七七」、「還叫阿北把話收回去、結果證明阿北根本是對的。」

底下更有網友讚柯文哲，不僅是先知，還大於先知。

北市府副發言人林珍羽也在臉書寫「北市不口水、講政策」。並強調班班有冷氣、公私來協力、除了冷氣還要永續。

林珍羽表示， 台北市規劃花7年，達成全市國中小普通班全裝冷氣的目標，從104年開始迄今花費約12億3000萬元進行電源改善計畫，至今冷氣裝設達成率平均約99%！甚至明年110年北市將再花1億2588萬元，做電源改善，以完成這項政策的最後一哩路。

北市府副發言人林珍羽也在臉書寫「北市不口水、講政策」。並強調班班有冷氣、公私來協力、除了冷氣還要永續。圖／引用自林珍羽臉書
北市府副發言人林珍羽也在臉書寫「北市不口水、講政策」。並強調班班有冷氣、公私來協力、除了冷氣還要永續。圖／引用自林珍羽臉書

北市 柯文哲 陳其邁 高雄市

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