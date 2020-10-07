美貿易代表不願啟動對台貿易談判？外交部：積極溝通

紐約時報報導，美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）力挺中國大陸落實美中第一階段貿易協議，不願啟動對台貿易談判；外交部今天表示，我國經貿部門與美國貿易代表署（USTR）也有暢通的聯繫管道，我國政府積極努力與美國各界溝通協調，並透過多方管道，籲促美國貿易代表署與白宮、國務院、商務部等各相關部會對台美洽簽台美雙邊貿易協定（BTA）達成共識，儘速與我方展開雙邊貿易協商，全面深化台美經貿關係。

紐約時報6日報導，賴海哲力挺中國大陸落實美中第一階段貿易協議，即便國務院和白宮國安會表示對台友善態度，賴海哲也不願意啟動對台貿易談判。

外交部發言人歐江安表示，BTA對我國的經濟及長期戰略發展有重要意涵，是政府當前對外工作重點，外交部因此持續與國內經貿主管部門密切協調合作，積極爭取美國行政部門、國會、產業界、學界等多方支持；我國經貿部門與USTR也有暢通的聯繫管道。

歐江安表示，去年12月有161位美國聯邦眾議員聯名致函美國貿易代表賴海哲，今年10月有高達50位美國聯邦參議員也聯名致函賴海哲，籲請啟動台美BTA談判，此外美台商業協會及台北市美國商會也組成「台美BTA聯盟」，在在凸顯簽署台美BTA在美國國會及產業界等均獲得強勁支持。

歐江安表示，台美關係持續升溫，我國政府積極努力與美國各界溝通協調，並透過多方管道，籲促美國貿易代表署與白宮、國務院、商務部等各相關部會對台美洽簽BTA達成共識，儘速與我方展開雙邊貿易協商，全面深化台美經貿關係。