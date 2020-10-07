換晶片身分證徐國勇台積電說引炮轟 資安專家：太無知

內政部預計明年7月全面換發數位身分證，部長徐國勇表示將使用台積電製造的晶片，資安絕對不會有問題，除了引發網友譏諷「殺雞用飛彈」，資安專家、成大電機系教授李忠憲也表示，用台積電來為政策護航，徐國勇的說法根本就是「名嘴的手段」，相當的無知和魯莽，應該下台負責。

內政部預計明年7月全面換發數位身分證，個資問題再引發疑慮。內政部長徐國勇昨天表示，晶片是用「台灣的驕傲、台灣的神山」台積電所製造的，後續也會用最嚴格的態度與方式保護台灣人民個資，不會有問題。

但是民間一直有許多反對使用晶片身分證的聲音，網路上在今年4月由台灣人權促進會發起連署，反對全面換發晶片身分證。

李忠憲長期反對晶片身分證，認為問題相當多，他今天在臉書上表示，內政部用台積電來掛保證，根本不了解晶片資訊安全的問題，「政治人物拍胸脯保證這塊晶片沒有資訊安全的問題，真的令人瞠目結舌」

他表示，台積電也幫大陸華為等公司製造晶片，但是絕對不表示這樣就沒有資訊安全的問題。

他認為，台灣長期處在對岸的打壓下，打造晶片身分證將成為敵人攻擊的單點故障（Single Point of Failure)，「這樣最基本的問題不曉得有多少人思考過？」

他表示，不只他反對，只要研究資訊安全的人幾乎都會反對這項政策，像是後量子電腦密碼學的專家楊柏因教授，就很堅定地説「沒有人會想要這種東西吧」

他表示，國家發展委員會為這塊晶片所設計的未來計劃 T Road ，從出生到死亡都可以不用出門，利用這個數位身分證辦理政府的任何公共事務，出生證明、死亡證明、財產轉移、一直到電子投票，真的非常方便。

但是這種對一般民眾的方便意味著也是對獨裁者的方便，小則侵犯個人的隱私，要整誰就整誰，大則控制所有的身分，要有多少支持者就有多少支持的選民，想起來就覺得很可怕。