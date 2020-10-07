葉毓蘭修法「保障善意言論」 綠委：疊床架屋沒必要

內政委員會今天排審「社會秩序維護法」修正草案。針對假消息，國民黨立委葉毓蘭提出修法，主張「以善意發表言論，經相當查證者不罰」。但民進黨立委管碧玲說，現行社維法中有5條條文，已給予大量免罰、減法裁量權，根本沒必要修法。

葉毓蘭提出修法，將散佈謠言的規範明定為「足以影響有關社會經濟、民生、醫療等事項之公共秩序或社會安寧者。」並明定「以善意發表言論，依行為人之能力經相當查證者，不罰。」

葉毓蘭說，連監察院今年的調查報告都建議，應該修正相關法條，不要再用過去威權時代的違警罰法，套用到現在的民主社會。

藍委陳玉珍也說，警方查辦假消息，有相當高的比率被院檢認定不該裁罰。她指出，2020大選期間遭移送的有216件，但不罰的有175件，不罰比率高達81％。但當初被警方上門「查水表」的行為，已出現寒蟬效應，讓民眾心生恐懼。

警政署副署長黃嘉祿說，現在警方處理假訊息的原則，是以惡意、造假、對公共事務有影響為主，多數都是因為有人檢舉才處理。陳玉珍認為，警方當初應該調查清楚才移送，黃嘉祿表示會再檢討。

管碧玲說，「社維法」是一部不合時宜，早就該總體檢、大修的法律，過去幾年都是小幅修正，導致疊床架屋，要求內政部3個月內提出修法草案送至政院，邱昌嶽回應，會盡快處理。

內政部次長邱昌嶽表示，有關假訊息處理相關要件構成明確化，內政部目前在通盤檢討，要不要刪除或是要怎麼修，都不排除，未來一併通盤檢討，但目前刪除該條文，可能讓假訊息條款出現破口。國民黨籍召委鄭天財裁示保留，另定期審查。