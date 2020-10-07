罷王總部「二階連署幾乎達標」 王浩宇：尊重

桃園市議員王浩宇深陷罷免危機，罷免王浩宇總部執行長邱仁德今天表示，第二階段連署書將在10月13日送件，門檻31543份連署書，「基本上已經達標」，但考量一階連署時，軍公教、原住民不能提議，有8%提議書被刷掉，希望在雙十連假3天內，增收二階門檻15%安全份數，突破36200份。

對此，王浩宇回應，尊重民眾罷免的權利，但近日有民眾反映罷王團體的宣傳車吵鬧、掛看板及宣傳布條擾民，現在網路很發達，呼籲多利用。

邱仁德說，目前收到的二階連署書份數幾乎已達標，但部分連署書資料不全，未填妥姓名、地址，除了積極聯繫民眾填妥資料；依軍公教任用法規不得參與政策提議，但可參與二階連署，他呼籲鄉親踴躍簽署連署，尤其軍公教人員，包括軍人、公務人員、教職人員，希望在雙十連假期間再衝出二階門檻15%安全份數、2000至2500份連署書。

另外，他也指出，不少軍公教人員擔心連署後遭秋後算帳，日前有市府公務員，簽完連署後隔日打電話要求抽掉自己的連署書，他呼籲軍公教相信選委會不會把個資洩漏出去。